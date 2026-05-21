Una mascletà nocturna fusionará truenos y color este sábado en la Condomina

Alicante volverá a mirar al cielo y a escuchar la pólvora este sábado con una mascletà nocturna dentro del ciclo “Pólvora tot l’any”. El disparo tendrá lugar a las 23.30 horas en la avenida Historiador Vicente Ramos y correrá a cargo de Pirotecnia Valenciana, que prepara un montaje pensado para aprovechar las posibilidades de la noche: más color, más efectos visuales y una combinación entre el lenguaje clásico de la mascletà y la estética de los castillos de fuegos artificiales.

La cita llega en la recta final del ciclo que la Federació de Fogueres ha llevado durante los últimos meses a distintos puntos de la ciudad, fuera del escenario habitual de la plaza de los Luceros durante los días grandes de Hogueras. Después de los disparos en enclaves como Pla-Garbinet, la plaza de España, Teulada, Casa Mediterráneo o San Gabriel, la pólvora se traslada ahora a la zona de La Condomina con un formato poco habitual en el calendario alicantino y una mascletà de noche.

Ese cambio de horario condiciona todo el diseño. Manolo Crespo, gerente de Pirotecnia Valenciana, explica que la empresa ha preparado un espectáculo adaptado a las características de la zona habilitada para el disparo. La firma ha estudiado el entorno para trabajar la acústica y la sonoridad, con el objetivo de que la mascletà pueda apreciarse desde los distintos puntos de vista del público. La intención es ofrecer un disparo “ruidoso, muy luminoso y con ritmo ascendente”, pero también con un punto de sorpresa para que el espectador no anticipe por dónde va a avanzar el montaje.

La pirotecnia empleará alrededor de 50 kilos de pólvora en un disparo de unos cuatro minutos. Crespo destaca que Alicante es una plaza exigente en materia pirotécnica, acostumbrada a mascletás sonoras y con presencia de truenos potentes. Por eso, el diseño no renunciará al golpe acústico. Al contrario, el sonido será uno de los ejes del espectáculo, acompañado por colores y efectos que buscan reforzar la lectura visual del disparo.

La principal diferencia respecto a una mascletà diurna estará precisamente en esa dimensión visual. “Al ser nocturna, fusionas castillos de fuego con mascletà”, resume Crespo. En un disparo de mediodía, explica, el protagonismo queda más concentrado en el humo, los truenos y el ritmo terrestre. Por la noche, en cambio, se abre un abanico más amplio de posibilidades, con efectos de color, zonas más marcadas dentro de la propia mascletà y una lectura más clara de cada fase del espectáculo.

Al ser nocturna, fusionaremos castillos de fuego con mascletà y más efectos de color Manolo Crespo — Gerente de Pirotecnia Valenciana

Pirotecnia Valenciana plantea así un montaje en el que la luz no será solo acompañamiento, sino parte de la estructura. La noche permite diferenciar mejor los tramos, jugar con cambios de intensidad y construir una mascletà más imprevisible. El objetivo, según Crespo, es mantener el interés del público desde el arranque hasta el final, con una progresión ascendente y una combinación de truenos, color y efectos aéreos que dé al disparo una identidad propia dentro del ciclo.

La cita de este sábado se produce además a menos de un mes del inicio de los grandes días de Hogueras, cuando la pólvora regresará a su epicentro tradicional de Luceros. El concurso oficial de mascletás se celebrará del 19 al 24 de junio, con seis disparos en competición, después de una primera mascletà fuera de concurso el 18 de junio. Hasta entonces, “Pólvora tot l’any” mantiene la cuenta atrás festera con disparos repartidos por distintos barrios y zonas de Alicante.

El ciclo continuará después de la mascletà nocturna con nuevas citas antes de las fiestas. La programación prevé otro disparo el 7 de junio en San Nicolás de Bari, a cargo de Pirotecnia Alto Palancia, y una última mascletà el 13 de junio en la plaza del Alcalde Agatángelo Soler, en Garbinet, con Pirotecnia Ferrández. Serán los últimos estallidos previos al calendario oficial de Hogueras.

La de este sábado, sin embargo, tendrá un carácter distinto por su horario y por su planteamiento. No será simplemente una mascletà trasladada a la noche, sino un disparo construido para aprovecharla. Alicante tendrá así una nueva cita con la pólvora en clave nocturna, con 50 kilos de material, cuatro minutos de duración prevista y una propuesta que quiere unir el sonido que exige la ciudad con el color que solo se aprecia cuando cae la luz.