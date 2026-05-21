Tener el mejor escaparate de Hogueras tiene premio en Alicante: el Ayuntamiento reparte 15.000 euros

El Ayuntamiento de Alicante ha convocado una nueva edición del concurso de escaparates de Hogueras, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Comercio y Mercados que repartirá un total de 15.000 euros en premios entre los establecimientos participantes. El certamen, que alcanza ya su sexta edición, adelanta este año sus plazos con el objetivo de comenzar a calentar el ambiente festivo en los barrios de la ciudad y animar a los comercios de proximidad a decorar sus escaparates con motivos inspirados en las Hogueras.

De esta forma, el plazo de inscripción permanecerá abierto del 22 al 31 de mayo, mientras que las visitas del jurado a los establecimientos participantes se realizarán entre el 15 y el 17 de junio. Podrán participar los establecimientos comerciales permanentes situados en planta baja cuya actividad principal sea la venta al por menor, los servicios o la hostelería.

Premios de hasta 3.000 euros

En total, el concurso otorgará 12 premios con un primer galardón de 3.000 euros, un segundo premio de 2.000 euros y diez terceros premios dotados con 1.000 euros cada uno. Las bases de la convocatoria y el acceso para presentar solicitudes están disponibles en la web municipal de Alicante.

El jurado seleccionará un máximo de 20 escaparates, valorando especialmente la originalidad, la creatividad, el ingenio en la puesta en escena y el uso de materiales vinculados al comercio. En la pasada edición, el premio principal fue para la "Mercería Mabe", en plaza de la Viña, que sorprendió con una recreación de la plaza de Luceros y sus emblemáticos caballos elaborados en ganchillo como homenaje a las mascletàs.

La concejala de Comercio, Lidia López, destacó el crecimiento del certamen y animó a los establecimientos a participar. “Es una oportunidad única para convertir nuestros comercios en protagonistas estas fiestas haciendo que cada escaparate sea un punto de atracción de vecinos y turistas en nuestras fiestas grandes, animamos a los comercios a transformar sus escaparates y llenarlos de cultura y ambiente festivo que aporte vida y fomente las compras en los establecimientos de proximidad”.

Fechas clave del concurso

Las solicitudes deberán tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal antes del 31 de mayo y los comercios inscritos deberán remitir entre el 8 y el 10 de junio dos fotografías de sus escaparates decorados al correo comercio@alicante.es.

El jurado visitará los escaparates a mediados de junio del 15 al 17, y las fechas para hacer público su fallo será del 18 y 26 de junio. Las bases y acceso para presentar las solicitudes se pueden consultar en la web municipal.