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Ninots que reflejan problemáticas sociales: una exposición foguerera y crítica de alumnos alicantinos

La muestra se titula Artista Fogueril y Escenografía, celebra su tercera edición y se podrá visitar a partir del viernes en los Pozos de Garrigós

Inauguración de la Exposición del Ninot en 2025.

Inauguración de la Exposición del Ninot en 2025. / Rafa Arjones

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Las Hogueras y la crítica social son dos elementos que siempre han ido de la mano. O al menos este ha sido siempre el espíritu de la fiesta alicantina a través de los monumentos. Respondiendo a esta premisa, este viernes 22 de mayo el Museo de Aguas de Alicante inaugura a partir de las 19:00 el tercer ciclo de la exposición Artista Fogueril y Escenografía.

El espacio de acogida de la muestra será el de los Pozos de Garrigós, donde se halla el museo, y los autores de los ninots son los alumnos del primer ciclo formativo del grado superior de Artista Fallero y Construcción de Escenografías del IES Las Lomas, ubicado en el barrio de Juan XXIII, en la Zona Norte de Alicante.

La muestra la organizan el centro formativo y la hoguera Santo Domingo-Plaza Tomás Valcárcel, exhibe el trabajo final del curso vigente y estará presente desde este viernes hasta el domingo 31 de mayo.

Crítica y compromiso

A través de una estética marina, la hoguera aborda problemáticas sociales de la sociedad actual y los ninots reflexionan sobre cuestiones como la inflación, los derechos sociales, la sanidad pública, la desigualdad y otros desafíos de hoy en día. Por otra parte, la muestra cuenta con un despliegue de material multimedia y fotografías proyectadas en pantallas que ilustran el proceso de creación artesanal de las figuras.

La muestra la integrarán nueve ninots de dos metros de altura y de 85x85 centímetros de base con los siguientes títulos y autores: Llum de l'esperança (Sergi y Jose Daniel), Náufrago del clima (María Yomara y Marina), Voces de Sirena (Vicky y Luz), Disparos unidos: servicio de extinción (Juan y Álvaro), Existir sense por (Noah y Cristel), La “justicia” de la vivienda (Lorena), Diagnóstico: crítico (Mónica), Pigmentos de privilegios (Jennifer y Salina) y Ni para un pescado (Jaume y Estefanía).

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Además, los visitantes podrán votar cada ninot en la exposición y se habilitará una urna con papeletas para que puedan elegir el que más les gusta y, en consecuencia, qué monumento merece salvarse del fuego y ser indultado, que es lo que ocurrirá con la figura más votada.

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