Pasado, presente y futuro del tratamiento de residuos en Alicante, a debate en el Foro Cívica

¿Cuál es el mejor destino para las basuras y cuál es la mejor manera de optimización? Son algunas de las preguntas que se responderán en la próxima edición del Foro Cívica, que tendrá lugar el próximo lunes, 25 de mayo, en un desayuno-coloquio en el restaurante Maestral, en la calle Andalucía número 18 de Alicante.

A partir de las 10 de la mañana, dos expertos de la administración pública, moderados por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, hablarán de este fenómeno consolidado ante la gran generación de residuos que se produce a diario en la sociedad.

Por un lado intervendrá Manuel Marco, jefe de Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Alicante, que hará un repaso por la historia de la gestión de recursos en la ciudad en los últimos cincuenta años para llegar hasta la actualidad.

En concreto, detallará las etapas que este fenómeno ha tenido en Alicante desde 1972, cuando se instaló la planta de Fontcalent, renovando así los trabajos que hasta entonces se habían llevado a cabo en Juan XXIII. En Fontcalent se instaló una planta de compostaje en 30 hectáreas de terreno que poco a poco fue evolucionando y adaptándose a las sucesivas normativas, especialmente a raíz del ingreso de España en la Unión Europea, y con una mirada también puesta en el futuro, que llegará con la aplicación del nuevo contrato y del que se expondrán los detalles.

Visión automómica

A Marco le acompañará Jorge Blanco, director general de Educación y Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, que aportará sus conocimientos sobre la cadena de gestión de los residuos municipales, desde la recogida hasta la eliminación, haciendo hincapié en conceptos como el ecodiseño, el reciclaje o la valoración energética.

Por otra parte, Blanco incidirá en medidas próximas, como la obligación de que solo el 10 % de los residuos generados puedan ser llevados al vertedero a partir de 2035. Para ello resultan fundamentales iniciativas como la recogida selectiva o la reutilización, así como la recogida de la fracción orgánica de forma separada.

Este desayuno-coloquio lo organiza INFORMACIÓN conjuntamente con el Grupo Cívica.