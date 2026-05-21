Una plataforma en favor de la inclusión critica la segregación de los escolares con discapacidad

Hasta la oferta del Consell de abrir 150 aulas UECO, para niños con necesidades específicas en los colegios e institutos en dos años ha acabado desatando las críticas en un momento de alta tensión por la paralización de las negociaciones para atender las reivindicaciones del profesorado. La Plataforma por la educación inclusiva Quererla es Crearla, formada por maestros, especialistas y familias, ha arremetido contra una de las medidas estrella que propone la Conselleria de Educación para zanjar la huelga de profesores.

Para este colectivo de ámbito nacional y con presencia en la Comunidad Valenciana, "las aulas específicas no son una medida inclusiva. Suponen la segregación del alumnado en situación de discapacidad y vulneran tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU como el mandato de educación inclusiva recogido en la legislación vigente".

La entidad ha defendido que la educación inclusiva implica garantizar los apoyos, el personal y las transformaciones necesarias dentro de los entornos ordinarios, no separar al alumnado.

"Discriminación"

Esta plataforma, que colabora con el Ministerio de Educación, sostiene que la separación del alumnado por razón de discapacidad "es una forma de discriminación que impide una socialización adecuada de todo el alumnado, ya que no puede aprender a convivir con la diversidad humana".

Por otra parte, apunta a que la investigación educativa viene mostrando de forma contundente que el alumnado escolarizado en aulas específicas desarrolla un menor sentimiento de pertenencia a la comunidad y menor sensación de bienestar, afectando al aprendizaje académico, al mantenimiento y generalización de los aprendizajes, a la comunicación, al desarrollo del lenguaje y al comportamiento, entre otros.

Con ello, la Plataforma “Quererla es Crearla” ha pedido públicamente que esta propuesta debe retirarse de la negociación y que no sea asumida ni validada por los sindicatos como un avance o una solución aceptable.

Aulas diáfanas, dinámicas que invitan al movimiento y con acceso directo al material para aprender / PILAR CORTES

Las cifras de la conselleria

Según el departamento autonómico, en estos dos últimos cursos se han habilitado 82 nuevas Unidades Específicas en Centros Ordinarios de Primaria y Secundaria (UECO), una cifra que contrasta con las 56 creadas por el gobierno anterior en cuatro años. Sumando estas nuevas aperturas a las ya existentes, hay actualmente con un total de 339 aulas de esta tipología funcionando en la Comunidad.

Este aumento de aulas ha supuesto un refuerzo de docentes especializados, puesto que cada una cuenta preceptivamente con un docente de Pedagogía Terapéutica (PT) y uno de Audición y Lenguaje (AL) y un educador o educadora de educación especial, según Educación. Por tanto,según la conselleria, la creación de estas 82 unidades ha supuesto la incorporación de 164 docentes especializados (82 de PT y 82 de AL), a los que se suman 82 educadores de educación especial, para garantizar una respuesta intensiva.

Más allá de las unidades específicas, la conselleria ha asegurado en los dos últimos escolares se han habilitado más de 600 puestos de las especialidades de PT y AL para atender las medidas de respuesta de nivel cuatro y que ha incrementado el personal no docente para apoyar los programas personalizados.

En concreto, la Administración autonómica ha asegurado un incremento de educadores/as de educación especial del 26,64%; de Fisioterapia, en un 30,22%; Técnicos de interpretación de lengua de signos, en un 32,43%, mientras que de educadores sociales y terapeutas ocupacionales, del 100%.