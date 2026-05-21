Otro lío con los toldos en Tabarca: ahora sin sombras en el puerto

Las visitas a Tabarca siempre son uno de los grandes atractivos en Alicante. Especialmente en las fechas soleadas, cuando la isla llega a acoger miles de turistas diarios. Sin embargo, hay un momento en el que la estancia resulta algo menos cómoda.

Se trata de los minutos antes de embarcar para la vuelta, cuando una cola, especialmente larga los fines de semana, se forma a la espera de subir al barco. Los toldos del puerto contribuyen a amenizar el rato protegiendo a los visitantes del calor. En cambio, a un mes de la llegada del verano y con los termómetros ya subidos de temperatura, las lonas aún no se han colocado.

Así lo lamentan desde la Asociación de Vecinos de Tabarca. Su presidenta, Carmen Martí, apunta que los toldos se colocan cada año “en fechas próximas a San José”, que se celebra el 19 de marzo. Este año, en no haberse colocado en los días habituales, los residentes se han sorprendido y la impaciencia se ha impuesto.

Hemos estado llamando desde marzo cada semana, siempre nos han indicado fechas concretas para instalarlos y nunca han cumplido Carmen Martí — Asociación de Vecinos de Tabarca

“No sabemos por qué no los han puesto”, lamenta la dirigente vecinal. Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, liderada por Ana Poquet, afirman que las lonas “se han renovado este año y quizá por eso hayan tardado un poco más en colocarlos”, justifican en referencia a la empresa encargada, con la que INFORMACIÓN ha intentado ponerse en contacto sin éxito. A su vez, desde el Consistorio y pronostican que “en breve estarán los toldos puestos”.

Un argumento del que los vecinos desconfían. “Hemos estado llamando desde marzo cada semana, siempre nos han indicado fechas concretas para instalarlos y nunca han cumplido”, critican. A su vez, Carmen Martí, que apunta que el verano pasado “se observaron desperfectos” en los toldos, pero “han tenido un año entero para repararlos y no lo han hecho”.

El puerto de Tabarca, sin toldos. / INFORMACIÓN

Mientras tanto, los turistas que abandonan Tabarca esperan bajo el sol la embarcación que les lleva a su destino de vuelta. Una realidad que preocupa actualmente, y que genera temor por si se acaba prolongando hasta las fechas de más calor.

Más polémica con los toldos

No es la primera vez que en Tabarca hay un problema con los sombrajes. El verano pasado ya fueron retirados el 25 de julio, en pleno verano, los toldos fueron retirados después de un mes instalados en las calles centrales de la isla. Este desenlace se forzó para cumplir con las exigencias de Patrimonio al tratarse, el de la isla, de un entorno BIC (Bien de Interés Cultural).

Pese a esta condición, anteriormente conocida, el contrato de estos toldos, formalizado con otra empresa diferente de la encargada de colocar los sombrajes en el puerto, se licitó con el propósito de mantener los toldos hasta noviembre.

La polémica se multiplicó ante el impago del Ayuntamiento. A día de hoy, la empresa adjudicataria, Grupo Costa Blanca HTS, que mantiene el contrato por una temporada estival más, espera cobrar la cantidad formalizada en el contrato, que es de 165.649 euros, por la que solo dice haber cobrado un 10 %.

Todo pese a haber avanzado el pago del IVA, de 28.749 euros, para cumplir con la regularidad. La situación de impago ha obligado a la empresa a recurrir a “financiación externa” para sobrevivir, asegura su responsable, Khali Bouzidi.

Desde el Ayuntamiento admiten que “no hay novedades” y que, por tanto, el impago se mantiene. Según argumentan, el órgano de Intervención del consistorio considera que “no se puede abonar el 100 %” de la factura “de un contrato por adelantado”, ya que el contrato se hizo en el marco de un Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD), impulsados desde el Ministerio de Turismo, y finaliza en 2028.

Un hecho que obliga a “hacer un reajuste presupuestario para pagar en tres plazos” y, “en cuanto se incorporen los remanentes”, cuya fecha a día de hoy se desconoce, “la Junta de Gobierno aprobará el reajuste y se pagará”, dicen desde la Concejalía de Turismo.