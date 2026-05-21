Reunión Sindicato Médico-Sanidad: "No aceptaremos humo"

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, CESM-CV, ha avanzado, tras reunirse este jueves con la Conselleria de Sanidad, que continuará con la presión y las protestas hasta conseguir la mejora de las condiciones de trabajo de médicos y facultativos.

"Esto no va a parar", ha afirmado el vicesecretario general del CESM-CV, Vladimir Herrero Tarruella, quien ha mostrado la disposición a continuar las protestas durante los meses de verano y posteriores. Herrero ha criticado que la Conselleria de Sanidad ha tardado dos meses en convocar al Comité de Huelga y ha explicado que la reunión celebrada entre ambas partes ha sido "agridulce", porque desde Sanidad han mostrado un talante negociador y a favor de llegar a soluciones.

Sin embargo, ha lamentado que, tras dos meses de espera, la conselleria -representada por la directora general de Personal, Amparo Pinazo, y el director general de Gestión, Javier Lázaro- solo ha dicho que presentarán un documento de propuesta y que la próxima semana volverán a encontrarse. Según Herrero Tarruella, "no vamos a permitir que no se consigan mejorar las condiciones de trabajo de médicos y facultativos".

Servicios mínimos abusivos

Asimismo, ha considerado "abusivos" los servicios mínimos establecidos para la huelga y ha agradecido a los médicos la "participación, compromiso y fortaleza" que están demostrando, sobre todo en las "macromanifestaciones" de este miércoles en Alicante y València, que ha calificado de "éxito".

Sobre la posibilidad de convocar una huelga indefinida, como la de los docentes, ha explicado que se valoró la alternativa en su momento, pero se decidió mantener la presión en el tiempo de la forma menos gravosa posible para los profesionales.

Sobrecarga

Las protestas están convocadas para reclamar un marco normativo que regule de manera justa las jornadas laborales y limite la sobrecarga asistencial, ya que afirman que los médicos y facultativos están "agotados, maltratados y desprotegidos".

También reivindican, entre otros aspectos, una jornada de 35 horas de lunes a viernes en Atención Primaria y Hospitalaria, y agendas de Atención Primaria "cerradas" y con un máximo de 30 pacientes citados en Medicina Familiar y Comunitaria y 25 en Pediatría, para "dignificar y adecuar" la presión asistencial en las consultas.

Apertura centros 24 horas

Asimismo, reclaman la apertura de los puntos de atención continuada (PAC/PAS) 24 horas todos los días de la semana para poder derivar las consultas urgentes o sin cita que solicitan atención inmediata a dispositivos de urgencias extrahospitalarias, así como la revisión de los acuerdos de gestión y de productividad variable con indicadores validados para medir correctamente lo que se quiera medir.

Sobre las guardias, piden que cualquiera que exceda las tres al mes de media o 425 horas en Atención Primaria se deberá garantizar su voluntariedad y una retribución como actividad extraordinaria a pactar previamente, así como que las horas entre las 22 y las 8 de la mañana tengan un incremento del 25 %.