Así sería la Venus de La Almadraba, el busto de hace 2.000 años encontrado en Alicante, si fuera una mujer real

Alicante se ha encontrado con un rostro de hace casi 2.000 años durante los trabajos de regeneración de la playa de La Almadraba, en el litoral norte de la ciudad. Allí, en una zona ya conocida por su valor arqueológico, ha salido a la luz un busto que podría representar a Venus, la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad.

La pieza, según ha informado el Ayuntamiento, es una cabeza romana de gran calidad artística y se encuentra en un estado de conservación especialmente llamativo. Mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 centímetros de ancho, unas dimensiones que encajan con el tipo de esculturas que podían colocarse sobre peanas en casas acomodadas de época romana.

La imagen que gracias a la inteligencia artificial nos permite ver cómo sería la mujer a la que representa el busto es poderosa: una mujer joven, de rostro sereno, facciones idealizadas y cabello ondulado recogido hacia atrás, con raya en medio. No sería un retrato realista de una vecina de la antigua Lucentum, sino una representación inspirada en modelos clásicos de belleza. Una figura más cercana a la Afrodita griega o a la Venus romana que a una persona concreta.

Un rostro inspirado en la belleza clásica

El jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, José Manuel Pérez Burgos, ha señalado que el busto presenta un peinado de influencia helenística, con el cabello ondulado y recogido hacia atrás. Ese detalle es clave para entender qué tipo de figura podría estar representando.

En el arte romano, las divinidades no se retrataban como personas corrientes. Se idealizaban. Venus solía aparecer con rasgos armónicos, expresión contenida y una belleza tranquila, más simbólica que individual. Por eso, si este busto representa realmente a la diosa, la mujer que sugiere la escultura tendría un aire solemne, casi distante: una belleza pensada para transmitir prestigio, cultura y refinamiento.

No es solo una cara bonita tallada en piedra. Es una pieza que habla del gusto de una época y de quienes podían permitirse decorar sus viviendas con imágenes vinculadas al mundo mitológico.

Una pieza que pudo estar en una casa romana

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado que el hallazgo podría ser uno de los más importantes de la historia de Alicante y su provincia en escultura romana. Según las primeras hipótesis municipales, la cabeza pudo pertenecer a la decoración de la casa de algún ciudadano destacado.

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La idea encaja con el contexto del yacimiento. En La Almadraba ya se habían localizado restos de una villa romana de carácter marítimo vinculada a Lucentum, la antigua ciudad romana situada en el entorno del Tossal de Manises. En la zona se han documentado cimentaciones, estancias, cerámicas bien conservadas y monedas.

Ese paisaje ayuda a imaginar mejor la escena: una villa junto al mar, vinculada a la actividad de una ciudad romana, con espacios domésticos donde el arte no era solo decoración, sino también una forma de mostrar posición social, cultura y pertenencia al mundo romano.

La Venus de La Almadraba

El Ayuntamiento sitúa provisionalmente el origen del busto entre los siglos I y II después de Cristo, en plena época romana altoimperial, a falta de un informe más exhaustivo. Es el periodo posterior a la expansión impulsada bajo Augusto, una etapa asociada a la consolidación del Imperio, la llamada Pax Romana y una intensa circulación de modelos culturales por todo el Mediterráneo.

En ese contexto, Venus ocupaba un lugar muy especial. No era solo la diosa del amor y la belleza. Para Roma, también tenía un valor político y simbólico, ligada al origen mítico del pueblo romano y a la genealogía que conectaba a grandes linajes con los dioses.

Así proyecta la inteligencia artificial cómo sería la Venus de La Almadraba. / INFORMACIÓN

Por eso, un busto de Venus en una villa romana alicantina no sería un simple adorno. Podía hablar de aspiraciones, identidad cultural y prestigio. Tener una imagen así era, de algún modo, traer a casa un fragmento del imaginario imperial.

Un hallazgo que cambia la mirada sobre La Almadraba

La aparición del busto llega en medio de las obras de regeneración de la playa de La Almadraba, unos trabajos que ya habían sufrido retrasos y que se desarrollan en una zona arqueológica sensible. Precisamente por eso, antes de avanzar en la obra se realizan excavaciones y controles arqueológicos.

El resultado ha sido inesperado. Donde se buscaba recuperar un entorno litoral ha aparecido una pieza capaz de conectar el presente de Alicante con una historia mucho más antigua: la de una ciudad romana abierta al mar, con villas, comercio, cultura material y habitantes que vivían mirando al Mediterráneo igual que la ciudad lo hace hoy.

El Ayuntamiento asegura que trabaja en la recuperación y puesta en valor del nuevo yacimiento arqueológico de La Almadraba, cuyas catas comenzaron en 2009. Los restos encontrados hasta ahora apuntan a una villa operativa durante un amplio periodo, entre los siglos III antes de Cristo y IV después de Cristo.

El rostro que sobrevivió dos milenios

Lo más fascinante del hallazgo es su capacidad para despertar imaginación. A partir de una cabeza de piedra, incompleta y separada de su contexto original, se puede intuir una figura entera: una Venus de rostro tranquilo, cabello trabajado y mirada vacía, concebida para habitar una casa romana cerca del mar.

Durante siglos permaneció oculta. Ahora, su aparición en La Almadraba no solo suma una pieza al patrimonio arqueológico de Alicante. También obliga a mirar esa playa de otra manera. Bajo la arena, bajo las obras y bajo el paisaje cotidiano, la ciudad conserva todavía rostros capaces de regresar desde hace 2.000 años.