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Conflicto en sanidad

El Sindicato Médico afirma que la huelga sigue con un 80 % de respaldo y Sanidad lo sitúa en el 12 % en Alicante

Esta tarde se celebra una reunión entre los representantes de los facultativos y de la Conselleria de Sanidad

Protesta de médicos esta semana en La Fe de València

Protesta de médicos esta semana en La Fe de València

J. Hernández

J. Hernández

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, CESM-CV, ha asegurado que la huelga de médicos mantiene un seguimiento del 80 %, o incluso superior, en esta cuarta jornada de huelga consecutiva, tras las manifestaciones celebradas este miércoles en València y Alicante, mientras que la Conselleria de Sanidad ha cifrado la participación en un 7,37 % de media autonómica.

Durante esta semana los médicos están convocados a secundar la huelga médica y facultativa, la cuarta en lo que va de año, para denunciar la precariedad laboral, reclamar más personal y mejoras laborales, y pedir un marco normativo que "dignifique" la profesión.

Por provincias

Según ha detallado Sanidad, la incidencia de la huelga por provincias es del 12 % en Alicante, del 5,74 % en Valencia y del 2,53 % en Castellón.

El Comité de Huelga se reúne esta tarde con la Conselleria de Sanidad, y antes el CESM-CV ofrece una rueda de prensa.

Las protestas están convocadas para reclamar un marco normativo que regule de manera justa las jornadas laborales y limite la sobrecarga asistencial, ya que afirman que los médicos y facultativos están "agotados, maltratados y desprotegidos".

Nueva protesta de médicos ante el Hospital de Sant Joan

Nueva protesta de médicos ante el Hospital de Sant Joan

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Nueva protesta de médicos ante el Hospital de Sant Joan / iNFORMACIÓN

35 horas

También reivindican, entre otros aspectos, una jornada de 35 horas de lunes a viernes en Atención Primaria y Hospitalaria, y agendas de Atención Primaria "cerradas" y con un máximo de 30 pacientes citados en Medicina Familiar y Comunitaria y 25 en Pediatría, para "dignificar y adecuar" la presión asistencial en las consultas.

PAC 24 horas

Asimismo, reclaman la apertura de los puntos de atención continuada (PAC/PAS) 24 horas todos los días de la semana para poder derivar las consultas urgentes o sin cita que solicitan atención inmediata a dispositivos de urgencias extrahospitalarias, así como la revisión de los acuerdos de gestión y de productividad variable con indicadores validados para medir correctamente lo que se quiera medir.

Noticias relacionadas y más

Sobre las guardias, piden que cualquiera que exceda las tres al mes de media o 425 horas en Atención Primaria se deberá garantizar su voluntariedad y una retribución como actividad extraordinaria a pactar previamente, así como que las horas entre las 22 y las 8 horas tendrán un incremento del 25 % en su abono.

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