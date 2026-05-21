El Sindicato Médico afirma que la huelga sigue con un 80 % de respaldo y Sanidad lo sitúa en el 12 % en Alicante

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, CESM-CV, ha asegurado que la huelga de médicos mantiene un seguimiento del 80 %, o incluso superior, en esta cuarta jornada de huelga consecutiva, tras las manifestaciones celebradas este miércoles en València y Alicante, mientras que la Conselleria de Sanidad ha cifrado la participación en un 7,37 % de media autonómica.

Durante esta semana los médicos están convocados a secundar la huelga médica y facultativa, la cuarta en lo que va de año, para denunciar la precariedad laboral, reclamar más personal y mejoras laborales, y pedir un marco normativo que "dignifique" la profesión.

Por provincias

Según ha detallado Sanidad, la incidencia de la huelga por provincias es del 12 % en Alicante, del 5,74 % en Valencia y del 2,53 % en Castellón.

El Comité de Huelga se reúne esta tarde con la Conselleria de Sanidad, y antes el CESM-CV ofrece una rueda de prensa.

Las protestas están convocadas para reclamar un marco normativo que regule de manera justa las jornadas laborales y limite la sobrecarga asistencial, ya que afirman que los médicos y facultativos están "agotados, maltratados y desprotegidos".

Nueva protesta de médicos ante el Hospital de Sant Joan / iNFORMACIÓN

35 horas

También reivindican, entre otros aspectos, una jornada de 35 horas de lunes a viernes en Atención Primaria y Hospitalaria, y agendas de Atención Primaria "cerradas" y con un máximo de 30 pacientes citados en Medicina Familiar y Comunitaria y 25 en Pediatría, para "dignificar y adecuar" la presión asistencial en las consultas.

PAC 24 horas

Asimismo, reclaman la apertura de los puntos de atención continuada (PAC/PAS) 24 horas todos los días de la semana para poder derivar las consultas urgentes o sin cita que solicitan atención inmediata a dispositivos de urgencias extrahospitalarias, así como la revisión de los acuerdos de gestión y de productividad variable con indicadores validados para medir correctamente lo que se quiera medir.

Sobre las guardias, piden que cualquiera que exceda las tres al mes de media o 425 horas en Atención Primaria se deberá garantizar su voluntariedad y una retribución como actividad extraordinaria a pactar previamente, así como que las horas entre las 22 y las 8 horas tendrán un incremento del 25 % en su abono.