La Aemet lo confirma: la provincia de Alicante vivirá otro día de calor y volverá a rozar los 30 grados

Alicante continuará este jueves 21 de mayo con una situación plenamente estable y un ambiente casi veraniego en muchos puntos de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por el sol, algunas nubes poco importantes y temperaturas que apenas variarán respecto a los últimos días.

El cielo permanecerá despejado o poco nuboso durante prácticamente toda la jornada, tanto en el litoral como en el interior. No se esperan lluvias y el tiempo seguirá acompañando para playa, terrazas y planes al aire libre en buena parte de la provincia.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, después del ascenso registrado en jornadas anteriores. Municipios del interior y de la Vega Baja volverán a rondar o superar los 30 grados durante las horas centrales del día, mientras que en la costa el ambiente será algo más suave gracias a la influencia del mar.

El viento soplará flojo y variable durante la mañana, aunque tenderá a componente este a partir del mediodía. Ese giro dejará una sensación más fresca junto al litoral durante la tarde, especialmente en zonas abiertas de la costa alicantina.

El tiempo en Alicante

Alicante capital seguirá este jueves con ambiente plenamente veraniego y cielos prácticamente despejados durante toda la jornada. El sol dominará desde primera hora y no se espera lluvia, en un día muy favorable para planes al aire libre junto al mar.

Las temperaturas se moverán entre los 18 y los 26 grados, con sensación cálida al mediodía pero más suave por la tarde gracias al viento de levante. La humedad será bastante más contenida que días atrás, dejando un ambiente más seco y agradable en la costa.

El tiempo en Elche

Elche volverá a rozar este jueves los 30 grados en una jornada muy estable y plenamente soleada. El ambiente seguirá siendo cálido desde media mañana, con cielos despejados y sin riesgo de lluvia en todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 29 grados, con sensación seca y calor notable durante las horas centrales. El viento de levante aparecerá por la tarde y ayudará a suavizar ligeramente el ambiente al final del día.

El tiempo en Benidorm

Benidorm seguirá este jueves con una jornada muy tranquila y plenamente primaveral junto al mar. El sol dominará durante prácticamente todo el día y no se esperan cambios importantes en el tiempo ni riesgo de lluvia.

Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 25 grados, con ambiente suave desde primera hora y calor moderado al mediodía. El viento de levante volverá a hacerse notar durante la tarde, dejando una sensación más fresca y agradable en la costa.

El tiempo en Elda

Elda afronta este jueves otra jornada claramente cálida y estable, con sol durante prácticamente todo el día y ambiente casi veraniego en las horas centrales. No se esperan lluvias y el cielo permanecerá poco nuboso en el interior de la provincia.

Las temperaturas volverán a alcanzar los 29 grados, con una mínima de 13, así que el contraste térmico entre la mañana y la tarde seguirá siendo marcado. El ambiente será seco y agradable durante buena parte del día, con viento flojo y sin grandes cambios en la previsión.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este jueves otra jornada plenamente estable y con ambiente muy agradable junto al mar. El sol seguirá dominando durante prácticamente todo el día y no se esperan lluvias ni cambios importantes en el litoral sur.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 24 grados, con sensación suave desde primera hora y calor moderado durante el mediodía. El viento de levante soplará algo más intenso por la tarde, dejando un ambiente más fresco y llevadero en la costa.

El tiempo en Orihuela

Orihuela seguirá este jueves entre los municipios más calurosos de la provincia, con una máxima que volverá a alcanzar los 30 grados. El sol dominará durante toda la jornada y el ambiente será claramente veraniego en la Vega Baja, sin riesgo de lluvia.

Las temperaturas se moverán entre los 16 y los 30 grados, con calor intenso durante las horas centrales y sensación más seca que en la costa. El viento será flojo y apenas aliviará una jornada marcada de nuevo por las altas temperaturas.

El tiempo en Alcoy

Alcoy seguirá este jueves con una jornada muy estable y marcada por el sol, en un ambiente claramente más cálido que el habitual para estas fechas en el interior de la provincia. No se esperan lluvias y el cielo permanecerá prácticamente despejado durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 28 grados, con bastante contraste entre la mañana y las horas centrales. El ambiente será seco y agradable durante la tarde, mientras el viento seguirá soplando flojo y sin grandes cambios.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá este jueves una jornada plenamente veraniega junto al mar, con cielos despejados y sol durante todo el día. El tiempo seguirá muy estable en el litoral norte y no se esperan lluvias ni cambios importantes en la previsión.

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Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 26 grados, con ambiente cálido y agradable durante las horas centrales. El viento de componente sur irá ganando presencia a partir del mediodía, mientras la humedad seguirá siendo elevada cerca de la costa, especialmente al final del día.