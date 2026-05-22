Un alcance en la A-70 complica la circulación en Alicante con tres kilómetros de retenciones
La A-31, la N-332, la A-7 y la AP-7 concentran buena parte de los problemas, con accidentes, obras, obstáculos en la vía y cortes que complican la circulación este viernes.
Las carreteras de la provincia de Alicante arrancan este viernes 22 de mayo con una mañana complicada. Según la última actualización disponible de la Dirección General de Tráfico (DGT), fechada a las 09.11 horas, hay 50 incidencias activas repartidas en 15 carreteras, con especial afección en vías muy transitadas como la A-31, la N-332, la A-7 y la AP-7.
Un alcance en la A-70 está dificultando la circulación este viernes a su paso por Ciudad de Asís, en Alicante. El incidente se ha producido en el punto kilométrico 19, en sentido Elche, y está generando retenciones en la zona.
Aunque el accidente se ha registrado en uno de los sentidos de la vía, las complicaciones afectan a ambos sentidos de circulación, con alrededor de tres kilómetros de retenciones.
Los conductores que tengan previsto pasar por este tramo deben extremar la precaución y contar con posibles retrasos, especialmente en los accesos y salidas próximos a Ciudad de Asís.
La A-31, uno de los puntos más delicados
Uno de los focos principales está en la A-31 a la altura de Alicante, donde se registran problemas vinculados a una manifestación por orden público y circulación irregular en el entorno del kilómetro 238,95. En esa misma vía también se informa de retenciones entre los kilómetros 238 y 239 en sentido Alicante.
La A-31 acumula además otros avisos relevantes, como un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 237,905, otro obstáculo en Orito y obras entre Fontcalent y Orito, donde permanece cerrado el carril derecho en sentido decreciente hasta las 13.00 horas.
Retenciones en la N-332 por accidente en Santa Pola
La N-332 también presenta complicaciones importantes. En Santa Pola, un accidente provoca circulación irregular y retenciones en ambos sentidos en el entorno del kilómetro 88,82, con tramos afectados tanto hacia Alicante como en sentido decreciente.
A esta situación se suma otra retención en la N-332 a la altura de Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos, en este caso por circulación densa. También constan obstáculos fijos en puntos como Calp y Altea.
Obras de larga duración en la A-7 y la AP-7
Las obras siguen condicionando varios tramos de la provincia. En la A-7, destaca el aviso de nivel rojo en la salida a la altura de El Realengo, entre los kilómetros 529,8 y 529,5, con corte total previsto hasta el 31 de diciembre de 2026.
También hay trabajos en la A-7 en zonas como Alcoy, Alcocer de Planes, San Isidro, Redován, Callosilla y Los Collereros, con cierres de arcén o carriles afectados. En la AP-7, las incidencias más destacadas se sitúan en el entorno de Agost y La Alcoraya, donde hay obras con corte total, carriles cerrados y circulación reorganizada hasta septiembre.
Precaución antes de salir
El mapa de incidencias deja una recomendación clara para los conductores: consultar el estado de la vía antes de iniciar el trayecto, especialmente si se va a circular por los accesos a Alicante, la N-332 en la costa o los tramos de la A-7 y AP-7 afectados por obras.
La combinación de accidentes, obstáculos, retenciones y trabajos de mantenimiento puede provocar retrasos puntuales durante la mañana, sobre todo en los tramos ya señalados con circulación irregular o difícil.
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