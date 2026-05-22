Alerta en Alicante por el mosquito tigre: el Ayuntamiento refuerza las medidas de control

Alerta frente a la proliferación del mosquito tigre en la ciudad. El Ayuntamiento de Alicante ha lanzado un aviso coincidiendo con el incremento de las temperaturas y la llegada de los meses de mayor actividad del mosquito tigre. El equipo de gobierno ha anunciado un refuerzo de las medidas de control, vigilancia y desinfección para minimizar el riesgo sanitario derivado de la presencia de esta especie invasora, principal transmisor de diversas enfermedades víricas.

La advertencia se recoge en un edicto emitido por el Departamento de Sanidad municipal este viernes, en el que el Ayuntamiento informa de que "se van a intensificar las medidas preventivas y de control en el municipio con el objetivo de proteger la salud pública y minimizar las molestias derivadas de su presencia". En su escrito, el Ayuntamiento alerta de que este mosquito puede convertirse en un problema de salud pública debido a su capacidad para transmitir enfermedades de origen vírico.

Ante esta situación, el área de Sanidad ha decidido adelantar e intensificar las actuaciones preventivas en distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellas zonas consideradas más sensibles por acumulación de agua o presencia habitual de insectos. El plan municipal contempla actuaciones específicas para reforzar el control del mosquito tigre durante los próximos meses. Entre ellas figuran tratamientos preventivos en la red de alcantarillado y en zonas sensibles detectadas por los servicios técnicos municipales.

Además, el Ayuntamiento desarrollará labores de inspección, vigilancia y seguimiento técnico de posibles focos de cría en distintos barrios de Alicante. La estrategia municipal incluye igualmente campañas de información y sensibilización ciudadana para trasladar recomendaciones preventivas a la población y reducir el impacto de esta especie invasora durante el verano.

Medidas para evitar mosquitos en casas, terrazas y jardines

Uno de los aspectos más destacados del aviso municipal es el llamamiento directo a la ciudadanía para evitar focos de reproducción en viviendas y espacios privados. Según explica el Ayuntamiento, el mosquito tigre se reproduce principalmente en pequeñas acumulaciones de agua estancada localizadas en patios, jardines, terrazas o parcelas particulares.

"El foco principal reside de forma casi exclusiva en el dominio privado", recoge el edicto municipal. Por este motivo, Sanidad considera "fundamental" la implicación vecinal para frenar la expansión del insecto durante las próximas semanas. El consistorio informa además de "la necesidad de realizar tratamientos adulticidas en el interior de sus propiedades para cortar eficazmente la posible cadena de transmisión”.

Dentro de la campaña preventiva, el Ayuntamiento de Alicante ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a reducir la presencia de mosquitos en viviendas y zonas exteriores. Entre las principales medidas destaca:

Evitar cualquier acumulación de agua estancada.

estancada. Vaciar y limpiar periódicamente platos de macetas, cubos, bebederos, fuentes ornamentales y recipientes exteriores.

Mantener correctamente cloradas y cubiertas las piscinas.

Revisar canalones y desagües para impedir obstrucciones.

Tapar depósitos y aljibes.

Renovar diariamente el agua de los animales domésticos.

Eliminar neumáticos, envases u objetos que puedan acumular agua de lluvia.

Utilizar mosquiteras y repelentes autorizados cuando sea necesario.

Sanidad recuerda que la prevención es clave

Desde el área de Sanidad insisten en que la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para combatir la expansión del mosquito tigre y evitar problemas de salud pública relacionados con su presencia.

Por ello, el Ayuntamiento solicita a los vecinos mantener limpios los espacios privados y comunicar cualquier posible foco de proliferación a los servicios municipales. "La prevención es la medida más eficaz para combatir la expansión del mosquito tigre", señala el edicto emitido por el Ayuntamiento.