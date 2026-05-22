Las portaladas de las barracas, el otro secreto que se desvela para las Hogueras de 2026

Las Hogueras empiezan mucho antes de que ardan los monumentos. Comienzan en los talleres, en los bocetos extendidos sobre una mesa y en las noches de trabajo compartido entre festeros que convierten la ilusión en materiales y pintura. En Alicante, las barracas vuelven a prepararse para tomar la calle y hacerlo, además, con portaladas ambiciosas y simbólicas. Las cinco barracas que competirán este 2026 en categoría Especial ya han mostrado sus proyectos y, tras ellos, se adivinan meses de esfuerzo y amor por una tradición que sigue siendo uno de los grandes motores de la Fiesta.

Y es que las portaladas son mucho más que una entrada decorativa. Son la carta de presentación de cada barraca y, al mismo tiempo, uno de los símbolos más reconocibles de la historia de la Fiesta, ya que bajo ellas se reúnen generaciones enteras, se repiten historias y se consolidan amistades que sobreviven al paso del tiempo. En 2026, la categoría Especial de las barracas promete volver a convertir las calles en un escaparate de creatividad, homenaje y sentimiento alicantino.

Entre la tradición y la resistencia festera

Precisamente, los proyectos de este 2026 mezclan homenaje, innovación y también cierta nostalgia. Algunas barracas miran al pasado para recordar sus raíces y otras intentan sorprender incorporando elementos nunca vistos hasta ahora. Todo ello, además, en un contexto marcado por el esfuerzo económico y humano que supone mantener viva la categoría Especial.

La barraca Trons i Bacores, segunda clasificada el pasado año, llevará a su portalada uno de los rincones más reconocibles de la ciudad: la cascada del Palmeral. Bajo el lema "Aigües i palmeres d’Alacant", la comisión ha querido ir un paso más allá incorporando agua real a la estructura, una apuesta poco habitual que busca fusionar la arquitectura festera con la naturaleza. Detrás del proyecto, sin embargo, también aparece el "desgaste" acumulado tras años de trabajo. La propia barraca reconoce las dificultades para seguir manteniendo el nivel debido a la falta de espacio, la reducción de integrantes y el desgaste que supone levantar cada ejercicio una portalada desde cero.

Esa mezcla entre ilusión y resistencia también aparece en otros proyectos. Pica i Vola, fundada en 1941 y a las puertas de celebrar 85 años de historia, competirá de nuevo en Especial con una propuesta marcada por la incertidumbre que rodea actualmente al mundo de Hogueras. Su lema, "La fortuna de 85 años juntos", estará protagonizado por una pitonisa capaz de predecir el futuro de la Fiesta. Una imagen simbólica con la que la barraca reivindica que, pese a las dudas y dificultades, sigue adelante gracias al esfuerzo colectivo.

Alicante como inspiración

La ciudad volverá a convertirse este año en la gran protagonista de muchas de las portaladas. El Cabasset, ganadora del primer premio de Especial en 2025 con una propuesta que hizo historia, apostará por una recreación de la concatedral de San Nicolás. La propuesta combinará arquitectura renacentista y barroca con un gran mural trampantojo realizado por la artista Beatriz Oliva para generar la sensación de caminar por el interior del templo en dirección a la Patrona de Alicante, la Virgen del Remedio.

La intención de la barraca no es únicamente reproducir un edificio emblemático, sino crear una experiencia inmersiva para el visitante. Como ocurre cada año, el trabajo ha sido asumido por los propios integrantes de la comisión, reflejando el carácter artesanal que todavía conservan muchas portaladas pese al aumento de costes.

También Els Chuanos ha querido conectar su portalada con una parte importante de la historia alicantina. La barraca celebrará en 2026 su 55 aniversario dedicando tanto su portada como su ninot al Mando de Operaciones Especiales (MOE), con sede en Rabasa. El homenaje busca reconocer el vínculo histórico entre Alicante y las Unidades de Operaciones Especiales desde la creación de la COE 31 en el antiguo cuartel de Benalúa, apenas dos años antes del nacimiento de la propia barraca.

De hecho, Els Chuanos ha sido la única barraca de Especial que ha presentado públicamente su proyecto artístico. Lo hizo este jueves en un acto donde mostró oficialmente tanto la portalada como el ninot que competirán en las próximas Hogueras. La propuesta, diseñada por el artista alicantino Pablo González, busca ser una de las más simbólicas de esta edición.

Guardianes de una forma de entender la fiesta

Más allá de la competición, las barracas coinciden en reivindicar aquello que permanece cuando las Hogueras terminan. La Peña Los Gorilas ha resumido esa idea bajo el lema "Guardianes del tiempo", una declaración de intenciones que pone el foco en las barracas como espacios de encuentro y memoria de la ciudad.

La propuesta reflexiona sobre todo aquello que no desaparece entre las llamas: las conversaciones eternas de sobremesa, las canciones repetidas cada junio y las generaciones que siguen encontrándose bajo una misma portalada décadas después. En una fiesta donde el arte nace para ser efímero, las barracas quieren recordar que hay tradiciones que resisten al tiempo.

Con presupuestos que oscilan entre los 6.500 y los 14.000 euros, las cinco candidatas volverán a competir este año por conquistar al jurado y al público. Pero, más allá de los premios, todas comparten el mismo objetivo: mantener viva una de las imágenes más reconocibles de las Hogueras y demostrar que, en Alicante, las barracas son el alma de la Fiesta.