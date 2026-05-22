Alicante lanza una campaña informativa ante el descontrol de los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Alicante activa una campaña destinada a patinetes eléctricos ante el descontrol de este tipo de vehículos en la ciudad. La Concejalía de Movilidad Urbana ofrecerá información sobre la nueva normativa reguladora del uso de vehículos de movilidad personal (VMP), que exige desde el 2 de enero seguro de responsabilidad civil con certificado de circulación.

Según ha informado el ejecutivo local en un comunicado, el punto informativo se instalará desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de mayo en la plaza de la Montañeta. Una acción forma parte de la campaña que Movilidad Urbana viene realizado desde mediados de 2025 para advertir de los nuevos requisitos para el uso de este tipo de vehículos para evitar ser sancionados.

El concejal del área, Carlos de Juan, ha explicado que "el Ayuntamiento viene informado desde el pasado mes de noviembre de la nueva normativa que afecta a la circulación con patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personas mediante la instalación de carpas informativas". Además de explicar la obligatoriedad de contar con seguro y de que el vehículo esté homologado con el correspondiente certificado de circulación registrado en la Dirección General de Tráfico (DGT), "también se ofrece información sobre las vías por las que pueden circular, generalmente por la calzada, y espacios delimitados y señalizados específicamente para este tipo de vehículos, así como otros requisitos que se exige para el vehículo y su conductor".

El Consistorio ha destacado que esta "es la quinta carpa informativa que instala el Ayuntamiento para informar sobre cómo circular legalmente con los patinetes eléctricos, tras las instaladas en noviembre en la plaza del Hospital Viejo de San Antón, la avenida de Salamanca en enero, la plaza de Canalejas en febrero, la avenida Padre Esplá en marzo y ahora en la plaza de la Montañeta en la semana del 25 al 29 de mayo.

En la misma línea, se destaca que además del seguro y del certificado digital, es obligatorio el uso de casco de protección por normativa en todo el territorio nacional, que el vehículo debe contar con luces (delantera y trasera), timbre y elementos reflectantes homologados. Además, queda terminantemente prohibido el uso de auriculares, el teléfono móvil mientras se conduce y superar la tasa de alcohol establecida (o consumir drogas).

Todas las respuestas para el uso de patinetes eléctricos se pueden consultar en https://www.alicante.es/es/contenidos/vehiculos-movilidad-personal-preguntas-frecuentes

¿Qué se considera vehículo personal ligero?

A efectos del seguro obligatorio, se consideran vehículos personales ligeros los que circulan por suelo mediante una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima de fabricación entre 6 y 25 km/h, si su peso es inferior a 25 kilos, o una velocidad máxima de fabricación entre 6 y 14 km por hora, si su peso es superior a 25 kilos. Solo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de auto equilibrado.

Se excluyen de esta definición de vehículo personal ligero los diseñados y fabricados para ser utilizados exclusivamente por las Fuerzas Armadas, los motorizados o elementos de apoyo a la movilidad y autonomía personal que son destinados exclusivamente para ser utilizados por personas con discapacidad o con movilidad reducida y los ciclos o las bicicletas de pedales con pedaleo asistido equipadas con un motor eléctrico auxiliar de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 w.