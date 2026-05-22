Alicante Moving, mudanzas, trasteros y guardamuebles

Cambiar de vivienda, trasladar una oficina o preparar una mudanza a otra ciudad requiere planificación, medios adecuados y un equipo con experiencia. Contar con una empresa especializada permite afrontar este proceso con mayor seguridad y reducir los imprevistos habituales de cualquier traslado.

En este contexto, Mudanzas Alicante Moving se presenta como una compañía especializada en mudanzas en la provincia, con servicios dirigidos tanto a particulares como a empresas. Su actividad abarca mudanzas locales, nacionales e internacionales, además de soluciones de almacenaje como guardamuebles y trasteros seguros.

La empresa también cuenta con área de actuación en la provincia de Murcia, lo que permite atender traslados entre Alicante y Murcia, así como servicios de mudanza para clientes ubicados en ambas provincias.

El servicio incluye las fases principales de una mudanza: asesoramiento, presupuesto personalizado, embalaje profesional, desmontaje y montaje de muebles, transporte seguro y entrega en destino. Esta gestión integral permite centralizar todo el proceso en un único proveedor, algo especialmente valorado en mudanzas con gran volumen de enseres.

Mudanzas locales, nacionales e internacionales

Además de las mudanzas en Alicante y provincia, la compañía realiza traslados a nivel nacional, cubriendo cualquier punto de la península. También gestiona mudanzas internacionales, incluidos envíos a Baleares y Canarias mediante transporte terrestre o marítimo.

La combinación de mudanza, almacenaje, embalaje y asesoramiento personalizado sitúa a la compañía como una alternativa para quienes buscan un servicio completo en Alicante. / INFORMACIÓN

Entre sus servicios específicos destaca el traslado de objetos delicados o de mayor complejidad logística, como pianos, coches y motocicletas. Este tipo de trabajos requiere medios adecuados, embalaje reforzado y una manipulación especializada para garantizar que los bienes lleguen en buen estado.

Guardamuebles y trasteros seguros

Más allá del transporte, la necesidad de espacio adicional es frecuente durante reformas, cambios de domicilio, herencias, traslados temporales o reorganización de oficinas. Para estos casos, la empresa ofrece servicio de guardamuebles en Alicante, pensado para conservar mobiliario y enseres durante el tiempo que sea necesario.

La compañía también dispone de trasteros en Alicante, una solución flexible para quienes necesitan guardar pertenencias de forma temporal o prolongada. El acceso controlado y los sistemas de vigilancia refuerzan la seguridad de los bienes almacenados.

La combinación de mudanza, almacenaje, embalaje y asesoramiento personalizado sitúa a la compañía como una alternativa para quienes buscan un servicio completo en Alicante, con posibilidad de actuación también en la provincia de Murcia.

Solicitar un presupuesto sin compromiso permite ajustar cada traslado al volumen de la mudanza, la distancia, el tipo de objetos transportados y las necesidades concretas del cliente.

Consulta información en sus páginas web de Alicante y de Murcia.