El Ayuntamiento de Alicante cambia de nuevo de ubicación a la hoguera Albufereta

La hoguera Albufereta sigue buscando su espacio en el barrio. El Ayuntamiento de Alicante ha decidido cambiar de nuevo la ubicación de la comisión, en el que ya es el cuarto emplazamiento planteado desde que la hoguera anunciara oficialmente su creación el pasado mes de octubre. La nueva ubicación será, si nada cambia, en la calle Diana número 19, en la zona del parking junto a la parada del TRAM de Lucentum.

El nuevo cambio llega apenas unos días después de que la propia Concejalía de Fiestas diera por cerrada la anterior solución y anunciara públicamente un acuerdo para plantar la hoguera en la intersección de las calles Remo y Olimpo. Este nuevo cambio de localización ha generado un profundo malestar en la comisión, que lamenta meses de incertidumbre y continuos cambios de criterio que le impiden plantar con tranquilidad.

Nuevo cambio de ubicación

La presidenta de la hoguera Albufereta, Julia Ñeco, explicó que la comisión recibió la noticia de forma inesperada. Pese a que hace apenas dos semanas el Ayuntamiento había aprobado el proyecto y confirmado la ubicación entre las calles Remo y Olimpo. Este jueves la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, comunicó a la comisión que finalmente se denegaba ese emplazamiento por la cercanía con la Asociación Alzheimer de Alicante.

"Estamos cansados de esta situación, es ya el cuarto lugar desde que anunciamos nuestra creación en octubre y no nos podíamos imaginar algo tan complicado", lamentó Ñeco a INFORMACIÓN. La presidenta asegura que la nueva ubicación propuesta, en la calle Diana, se encuentra incluso "a menos distancia" de la Asociación de Alzheimer de Alicante que la anterior.

La comisión confía ahora en que el nuevo emplazamiento sea definitivo para poder afrontar con normalidad su debut en las Hogueras, aunque reconoce el desgaste provocado por meses de cambios y negociaciones.

La polémica con la calle Olimpo

El traslado de la hoguera llega además tras una semana marcada por las protestas vecinales contra la instalación del monumento en la calle Olimpo 22. Vecinos de una docena de urbanizaciones de la zona iniciaron una recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento una reubicación.

Los residentes insistían en que no rechazaban la celebración de las Hogueras, sino la elección de ese espacio concreto bajo el pretexto de su proximidad a la Asociación Alzheimer de Alicante y a la residencia de mayores Ballesol. Desde la asociación alertaron especialmente del impacto acústico que podrían provocar las fiestas sobre sus usuarios, recordando la importancia de mantener rutinas estables para las personas atendidas en el centro.

Cuatro ubicaciones en menos de un año

El conflicto por la ubicación de la hoguera Albufereta comenzó prácticamente desde el nacimiento de la comisión. La primera propuesta situaba la plantà en el cruce de las calles Colonia Romana y Remo, junto al aparcamiento del polideportivo. Aquella opción provocó el rechazo de vecinos por la cercanía de viviendas y del entorno arqueológico de Lucentum.

Posteriormente, el Ayuntamiento planteó el traslado al Vial Flora de España tras una reunión con la Federació de Fogueres, asociaciones vecinales y la comisión. Sin embargo, los informes técnicos y de seguridad terminaron descartando también esa alternativa.

La tercera opción fue la intersección entre las calles Remo y Olimpo, que tampoco llegará a materializarse. Ahora, tras cuatro cambios en menos de un año, la hoguera Albufereta espera poder plantar finalmente en la calle Diana número 19 y cerrar una polémica que ha acompañado a la comisión incluso antes de su estreno oficial en la Fiesta.