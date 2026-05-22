El baile de comunicaciones que desató el lío con las directrices de bomberos en Hogueras

La preparación de la seguridad de las Hogueras de 2026 ha quedado envuelta en un cruce de versiones y una cadena de interpretaciones que ha terminado generando desconcierto entre las comisiones. La seguridad, un asunto siempre sensible en el desarrollo de las fiestas, ha sido esta vez el epicentro de un debate marcado por la falta de claridad sobre qué medidas propuestas por bomberos deben aplicarse realmente y en qué plazo.

Este jueves, en la reunión mantenida entre el alcalde y los representantes festeros, el malestar era evidente. Varias comisiones trasladaron su confusión ante la disparidad de criterios sobre unas directrices que, en teoría, deberían marcar el diseño de racós, barracas y espacios festivos. El encuentro terminó con la aclaración alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien indicó que la única medida de seguridad propuesta por bomberos que se aplicará en las Hogueras de 2026 será la obligatoriedad de mantener un pasillo interior libre de al menos 3,5 metros de ancho.

Un origen marcado por la falta de concreción

Pero la confusión entre las comisiones no surge de un día para otro. El documento con las directrices de seguridad elaborado por bomberos fue remitido a las comisiones el pasado 3 de marzo a través de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, pero sin una explicación detallada sobre su aplicación efectiva.

No fue hasta el mes de abril cuando comenzaron a llegar nuevos mensajes. En los días previos a la asamblea de Hogueras del 20 de abril con la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, como el concejal de Seguridad, Julio Calero, las comisiones recibieron un mensaje clave de la propia Federació de Fogueres que, lejos de cerrar la incertidumbre, introdujo nuevos matices.

En el texto trasladado a las comisiones la Federació, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, hablaba de que se había alcanzado un "acuerdo de mantener este año de prórroga para cumplir con todas las exigencias que marca el documento", pero a continuación se introducía una advertencia que fue el origen del malentendido: se indicaba que debían respetarse ya para Fogueres 2026 las pautas relativas al "vallado perimetral", la "distribución interior" de los elementos fijos y el "pasillo interior para el paso de vehículos de emergencia".

Mensajes cruzados y giros de última hora

Ese mensaje, lejos de aclarar la situación, reforzó la idea entre muchos festeros de que esas exigencias ya debían incorporarse de cara a estas Hogueras. Sin embargo, en la reunión del 20 de abril, tanto la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, como el concejal de Seguridad, Julio Calero, matizaron esa interpretación. Ambos evitaron confirmar una aplicación inmediata del conjunto de medidas y apuntaron a que el documento todavía estaba en fase de revisión, con la previsión de que las medidas definitivas no entraran en vigor hasta enero de 2027.

El escenario volvió a cambiar este jueves, ante las dudas acumuladas, el alcalde recalcó que la interpretación extendida entre algunas comisiones no se correspondía con la realidad actual del proceso. "Quien haya dicho que esto es para 2026 está equivocado", subrayó Luis Barcala. El alcalde sí indicó que la única medida ya vigente es la obligación de mantener un pasillo de emergencia de 3,5 metros, un requisito que ya figuraba anteriormente en la normativa, según la edil Cutanda, mientras el resto de medidas seguirán pendientes de estudio y posible modificación tras el análisis de alegaciones, cuyo plazo finalizó el pasado 15 de mayo.

Nueva cita para despejar dudas

En paralelo, la Federació de les Fogueres de Sant Joan ha convocado una nueva reunión informativa para el próximo 25 de mayo en la Casa de la Festa. El objetivo es volver a repasar las directrices de seguridad previstas para 2026, aclarar dudas sobre la distribución interior de los recintos, los pasillos de emergencia y los horarios de despeje, y avanzar en la creación de mesas de trabajo que permitan redefinir la normativa vigente.

Mientras tanto, solo 43 de los 160 proyectos de barracas, racós y monumentos cuentan con autorización completa, lo que añade presión a un calendario ya ajustado. El gobierno municipal se ha comprometido a que todas las aprobaciones estén listas antes del 3 de junio, la misma fecha en la que se cerró el proceso el año anterior.