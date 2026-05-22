Barcala y 74 nombres más: estas son las personas llamadas a comparecer en la comisión de Les Naus en las Cortes

Listado cerrado. Este viernes se ha celebrado una nueva sesión de la comisión de investigación que se desarrolla en las Cortes Valencianas sobre las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante, un escándalo que INFORMACIÓN destapó a finales de enero.

En la sesión se ha aprobado el plan de trabajo propuesto por Vox y apoyado por el PP después de que este partido intentara evitar la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala. La lista contiene 75 nombres, pese a que en el documento figuran 81 porque seis de ellos están repetidos. Entre ellos figuran políticos y funcionarios municipales, cargos autonómicos, miembros de la cooperativa del residencial y adjudicatarios de viviendas protegidas de la polémica promoción, entre otros. No figuran, eso sí, el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; ni la actual consellera de Vivienda, Susana Camarero, a pesar de las exigencias de la izquierda. Estos son los citados más relevantes y todos ellos tendrán que acudir salvo que justifiquen causa de fuerza mayor.

Autoridades autonómicas

-Juan Antonio Pérez Sala. Director general de Planificación y Políticas de Vivienda.

-Juan Manuel Galbis. Director Territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante.

-Concepción Morillas. Jefe del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante.

-Vicente Caturla. Secretario Territorial adjunto de Vivienda.

-Roberto Palencia, funcionario del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda.

Autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante.

-Luis Barcala Sierra. Alcalde de Alicante desde 2018 (PP).

-Manuel Villar Sola. Vicealcalde de Alicante desde 2019 (PP).

-Nayma Beldjilali Pérez. Concejal de Patrimonio desde 2025 (PP).

-Rocío Gómez Gómez. Ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante (2023-2025) (PP).

-Carlos Castillo Márquez. Ex concejal de Economía y Hacienda y Agencia Local de Desarrollo (2018-2019) (PP).

-Dolores Padilla Olba. Concejal de Contratación 2018 (PP).

-Adrián Santos Pérez Navarro. Ex concejal de Urbanismo (2019-2023) (Cs).

-Antonio Gallego Gozálvez. Ex concejal de Hacienda (2023-2025) (PP).

-Germán Pascual. Secretario General del Ayuntamiento de Alicante.

-Paloma Romero Requena. Jefa de Servicio de Patrimonio.

-María Pérez-Hickman Muñoz. Ex Directora General municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos. Jefa de Servicio del área de contratación del Ayuntamiento de Alicante.

-Francisco Nieto Torres. Arquitecto municipal.

-Elsa Lloret. Arquitecto municipal.

-Manuel Ángel Baltar Fitera. Jefe de Disciplina Urbanístico y Ambiental.

-Braulio Gambín Molina. Adjunto a la Jefatura de Servicio de Urbanismo.

-Margarita García Abellán. Arquitecto del Servicio de Disciplina Urbanística.

-Secretaria de Nayma Beldjilali Pérez. Concejal de Patrimonio.

-Antonio Faura Díez. Jefe de Departamento Técnico de obras y asesor técnico del responsable del contrato de enajenación.

-José Luis Ortuño Castañeda. Ex funcionario de la Concejalía de Patrimonio.

-Elpidio Vázquez Márquez. Ex Jefe de Departamento técnico del servicio de Gestión Patrimonial.

-Pablo Torregrosa Giménez. Técnico de la Administración General de la Concejalía de Patrimonio.

-Gabriel Echavarri Fernández. Ex alcalde del Ayuntamiento de Alicante (2015-2018) (PSOE).

-Miguel Ángel Pavón García. Ex vicealcalde y exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante (2015-2017) (Guanyar).

-Natxo Bellido Suay. Ex segundo teniente de alcalde y exconcejal de Presidencia y Coordinación de Proyectos del ayuntamiento de Alicante (2015-2017) (Compromís).

-Sofía Morales Garrido. Ex concejal de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante (2015-2018) (PSOE).

-Vicente López Fernández. Coordinador general de estrategia municipal en el Ayuntamiento de Alicante. Ex jefe de gabinete de Luis Barcala.

Otras autoridades municipales

-Antonio Santana. Inspector de la Policía Local de Alicante.

-Sira Pérez Ortuño. Tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.

-Mercedes Torregrosa Orts. Concejal de Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.

Otros

-Conrado Albadalejo Tello. Abogado de la Residencial les Naus, Coop. Valenciana y expareja de una de las propietarias.

-Francisco Ordiñana Gilabert, administrador único de FRAORGI SLU, la gestora de la promoción.

-Luis Alberto Meler. Presidente de Residencial les Naus, Coop. Valenciana.

-Vanesa Quero. Vicepresidente de Residencial les Naus, Coop. Valenciana.

-Trinidad Box. Secretario de Residencial les Naus, Coop. Valenciana.

-Jesualdo Ros Tonda. Secretario General de PROVIA.

-Jesús María Izaguirre Ugarte. Notario de la Notaría O’Donnell en Alicante.

-Notario que haya escriturado las viviendas.