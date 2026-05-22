Barcala comparecerá ante las Cortes por Les Naus pese a las maniobras del PP para evitarlo

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, será uno de los comparecientes en la comisión de investigación de Les Naus en las Cortes Valencianas. Finalmente el PP ha desistido de la maniobra de bloqueo que ejecutada desde un primer momento para intentar impedir su presencia. Primero, presentando un plan de trabajo en el que su nombre no figuraba en la lista. Después, registrando una enmienda al plan de trabajo de Vox, que fue el que se votó en la Mesa de la comisión, con la propuesta de una serie de comparecientes en la que se volvía a excluir a Barcala.

Finalmente, este viernes a las 9 de la mañana los populares han registrado una enmienda de aproximación en la que solo se proponen modificaciones en dos puntos, uno para que los comparecientes, que intervendrán en formato careo (pregunta-respuesta), cuenten con la posibilidad de realizar una intervención final de cinco minutos; y otra para que el periodo de 12 meses de trabajo de la comisión se pueda ampliar.

De esta manera, el alcalde de Alicante comparecerá en la comisión, que este viernes debatirá y aprobará el plan de trabajo para su funcionamiento, con la lista de comparecientes incluidos. La propuesta de Vox, que fue la que se registró en la Mesa con los votos de los ultras y del PP, será la que se acabe aprobando, salvo giros inesperados de última hora. Fuentes conocedoras de las negociaciones entre el PP y Vox confirman que éstas han ido más allá de los miembros de la comisión y que se han desarrollado, por tanto, en esferas más elevadas de ambas formaciones a la hora de discutir la asistencia de Barcala. De hecho, en los días previos al debate, Vox, sin dejar de defender su plan de trabajo, no había confirmado si transigiría o rechazaría la enmienda del PP para evitar la presencia del regidor alicantino.

Cabe recordar, sin embargo, el plan de trabajo de Vox excluye al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la consellera de Vivienda, Susana Camarero. Tampoco figura el nombre del actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, también reclamado por los grupos de izquierda. Ninguno de estos tres altos cargos figuraban, tampoco, en el plan de trabajo propuesto por el PP.

El caso del residencial Les Naus fue destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, y desveló las adjudicaciones de estos pisos ubicados en una urbanización de La Condomina a personas vinculadas con instituciones gobernadas por el PP. Entre estas están la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que dimitió al día siguiente de que estallara el caso; o el de la directora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que abandonó este cargo pero mantiene el de jefa de Contratación en el Consistorio. Actualmente el caso se está investigando judicialmente y suma 15 imputaciones.

(Noticia en elaboración)