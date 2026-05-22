La Comunidad Valenciana lidera la elección de plazas para formarse en salud mental

La Comunidad Valenciana se ha consolidado, por segundo año consecutivo, como el destino preferido de los futuros especialistas en salud mental para realizar su formación especializada, según los datos de adjudicación de plazas correspondiente a la última convocatoria nacional.

Los resultados sitúan además el Hospital La Fe de València como el centro más demandado de España tanto en Psiquiatría como en Psicología Clínica, "reforzando el posicionamiento de la sanidad valenciana como referencia nacional en formación especializada en salud mental".

El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, ha destacado que "la Comunidad Valenciana ha dejado de ser una autonomía con poca capacidad de atracción y retención de talento para convertirse en una de las grandes referencias nacionales en formación sanitaria especializada en salud mental". En este sentido, ha subrayado que “hoy no solo formamos más especialistas, sino que conseguimos retenerlos y atraer posteriormente a profesionales procedentes de otras comunidades autónomas, algo impensable hace apenas unos años”.

La Generalitat afirma que ha incrementado en un 21,2% el número de plazas de formación en salud mental

138 destinos

En el caso de Psiquiatría, los futuros especialistas podían elegir entre 138 destinos de toda España. Por segundo año consecutivo, la Comunidad Valenciana ha obtenido el mejor posicionamiento global según el promedio de la posición elegida por los residentes. Además, cinco hospitales de la Comunidad se han situado entre los 20 más demandados del país.

El Hospital La Fe encabeza el ranking nacional y se convierte en el destino preferido para los residentes de Psiquiatría, seguido del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Por su parte, el Hospital Doctor Peset ocupa la séptima posición, el Hospital Clínico Universitario de Valencia la décima, el Hospital de Gandía la decimoséptima y el Hospital de Sant Joan Alicante la vigésima posición.

También en la especialidad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, la Comunidad Valenciana ha logrado una posición destacada. Sobre un total de 44 destinos ofertados en España, el Hospital La Fe ocupa el sexto puesto nacional, mientras que el Hospital Provincial de Castellón se sitúa en la décima posición y el Hospital de Orihuela en la decimoséptima.

El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez / INFORMACIÓN

Psicología clínica

En Psicología Clínica, donde los aspirantes podían optar entre 134 destinos en todo el país, el Hospital La Fe vuelve a liderar la clasificación nacional y obtiene el doblete al convertirse igualmente en el centro preferido para la formación de psicólogos internos residentes. El Hospital Clínico Universitario de Valencia alcanza además la cuarta posición nacional y el Hospital Doctor Peset se sitúa en el puesto número doce.

La Comunidad Valenciana también lidera las preferencias en Enfermería de Salud Mental. En esta especialidad, cinco hospitales de la Comunidad figuran igualmente entre los 20 primeros puestos nacionales sobre un total de 128 destinos ofertados: el Hospital Doctor Peset ocupa la cuarta posición, el Clínico la duodécima, el Hospital de Orihuela la decimoquinta y La Fe la decimosexta.

Más plazas

El director general ha vinculado estos resultados “al cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, que contempla como una prioridad estratégica el fortalecimiento de la formación, la capacidad docente y la captación de profesionales”. Según ha explicado, "los residentes eligen aquellos centros donde perciben proyectos sólidos, innovación asistencial, capacidad investigadora y posibilidades reales de desarrollo profesional, y eso es precisamente lo que hoy ofrece la Comunitat Valenciana".

Desde el inicio de la actual legislatura, la Consejería de Sanidad ha incrementado un 21,2% el número de plazas de formación sanitaria especializada en Salud Mental, un crecimiento que duplica ampliamente el registrado en el conjunto del país, donde el aumento apenas ha alcanzado el 9,7%.

En solo dos años, la oferta valenciana ha pasado de 66 a 80 plazas de especialistas en formación. En Psiquiatría -incluyendo Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia- las plazas han aumentado de 27 a 31, lo que supone un incremento del 15%, frente al 11% registrado en el resto de España. En Psicología Clínica, la oferta ha pasado de 22 a 26 plazas, con un crecimiento del 18%, mientras que la media nacional se sitúa en el 12%. El mayor incremento se ha producido en Enfermería de Salud Mental, donde la Comunidad Valenciana ha aumentado sus plazas un 35%, pasando de 17 a 23, frente al escaso 6% registrado en el resto del Estado.

Déficit en España

Sin embargo, Pérez Gálvez ha advertido que “aunque el crecimiento de plazas en la Comunitat Valenciana está siendo espectacular, el incremento nacional sigue siendo claramente insuficiente y tendrá consecuencias durante décadas”. En este sentido, ha alertado de que “España va a seguir padeciendo un importante déficit de psiquiatras y psicólogos clínicos si el Ministerio de Sanidad no abandona su inacción y adopta medidas reales para ampliar la capacidad formativa en Salud Mental”.

El director general ha señalado además que “resulta especialmente preocupante que, pese al incremento sostenido de la demanda asistencial en salud mental en todo el país, el Ministerio no haya impulsado ninguna estrategia efectiva para favorecer la acreditación de nuevas unidades docentes, ni para aumentar significativamente las plazas de formación especializada”. Según ha añadido, “la Comunidad Valenciana ha demostrado que, cuando existe voluntad política y planificación estratégica, es posible crecer, atraer talento y convertir la salud mental en una prioridad real del sistema sanitario”.