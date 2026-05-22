La consellera Carmen Ortí abordará el futuro de la educación pública en el Foro Alicante

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, protagonizará el próximo martes, 26 de mayo, una nueva edición del Foro Alicante. Bajo el título «La educación pública que queremos», la dirigente autonómica ofrecerá una radiografía del estado de la enseñanza en la Comunidad Valenciana y, de forma particular, en la provincia de Alicante, además de desgranar los objetivos y compromisos que tiene la administración autonómica con el profesorado y con la comunidad educativa en general.

El encuentro tendrá lugar a las 9:30 horas del martes en el restaurante El Maestral (calle Alejandría, número 18, Alicante) y será presentado por Rosario Arolas, inspectora general de la Conselleria de Educación. El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, será el encargado de moderar la intervención de la consellera.

La huelga en la enseñanza pública será uno de los temas candentes que se aborden durante esta cita. En su última oferta, Educación ha ofrecido al colectivo un aumento salarial de 200 euros brutos mensuales en tres años, con los que la consellera ha asegurado que permitiría situar al profesorado de la Comunidad entre los mejor remunerados de España.

Entre las medidas planteadas por Educación figuran la reducción de ratios en las aulas, un decreto de simplificación burocrática con más de veinte actuaciones concretas para disminuir la carga administrativa al profesorado, la incorporación de un maestro adicional estable en todos los colegios de Primaria para cubrir ausencias desde el primer día, así como nuevas plazas de Audición y Lenguaje y nuevas aulas específicas. La propuesta contempla también un plan director de infraestructuras con medidas de climatización para los centros educativos y un plan de accesibilidad.

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Esta edición de Foro Alicante está organizada por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, Club Información e INFORMACIÓN TV, junto a Vectalia, CEV, IMED, Suma, Universidad de Alicante, Lexus y Carmencita.