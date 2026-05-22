Corazones verdes en el colegio La Aneja de Alicante de apoyo a los profesores: "Esperemos que ganéis"

"Estamos con vosotros", "Esperemos que ganéis" o "Gracias por luchar por nuestra educación". Son algunos de los mensajes que están dejando familias del colegio público La Aneja de Alicante en apoyo a los profesores, en el marco de la huelga educativa que va ya por su décimo día.

La iniciativa surgió de forma espontánea, propuesta por una mamá de una clase de 2º, y rápidamente fueron muchos quienes cogieron el guante. Consistía en hacer corazones verdes - el color de la protesta- con mensajes de aliento a los docentes, una manera de que se sintieran arropados.

Valla de entrada al colegio con los corazones / INFORMACIÓN

Y dicho y hecho, al salir del colegio por la tarde, varias familias se fueron al parque con todo lo necesario: rotuladores, cartulinas y tijeras. Los escolares estaban motivados y concienciados y se pusieron manos a la obra.

En la valla

El resultado, el que se aprecia en las imágenes: "Más medios, más atención, "Gracias" o "Salvemos juntos la educación". Hay cartulinas verdes, pero también amarillas por el color que ha escogido el personal de atención infantil y de educación especial para sus reivindicaciones. Familias colocaron el jueves en la valla de entrada al colegio los corazones, una medida que ha emocionado al profesorado.

Alumnos haciendo los corazones / INFORMACIÓN

Además, se está produciendo una movilización para acudir a la manifestación de este viernes, que saldrá a las 18.30 horas desde las escaleras del IES Jorge Juan de Alicante.

Sin diálogo

Las negociaciones para desbloquear la huelga de profesores se encuentran en punto muerto desde el miércoles y la Conselleria de Educación ha reclamado a los sindicatos que muevan ficha y que le presenten una contraoferta para reanudar las reuniones.

Mientras, la convocatoria de una nueva reunión por parte de la Generalitat, como han pedido los docentes, sigue sin producirse. Las organizaciones sindicales tampoco se han reunido para elaborar otra propuesta, pero no descartan hacerlo a lo largo del fin de semana.