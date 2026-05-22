Doctor Bergez Carolinas vuelve a competir en iluminación para recuperar el brillo estas Hogueras

La luz volverá a ser protagonista en las calles de Carolinas. La hoguera Doctor Bergez Carolinas regresará este año al concurso oficial de iluminación artística de las Hogueras de Alicante después de verse obligada a renunciar en 2025 por falta de presupuesto, una ausencia que supuso un duro golpe para una comisión que había convertido el alumbrado festero en una de sus grandes señas de identidad.

El retorno no es menor, la comisión había logrado encadenar tres primeros premios consecutivos de iluminación artística de distrito entre 2022 y 2024 y, además, alcanzó el quinto puesto en la categoría de calle en su última participación en 2024. Sin embargo, el pasado ejercicio la situación económica obligó a reducir considerablemente el despliegue lumínico y dejar fuera del concurso a una de las hogueras más reconocidas por la iluminación cada junio transforma las calles del barrio.

La recuperación del proyecto ha sido posible gracias a un nuevo acuerdo con una empresa especializada, una alianza con la que la comisión pretende volver a llenar Carolinas de luz, color y ambiente festero. Desde la comisión aseguran que afrontan este ejercicio "con más fuerza, más ilusión y más ganas que nunca", después de un año complicado en el que no pudieron iluminar la totalidad de las calles.

Una nueva etapa para recuperar el brillo

El nuevo proyecto contempla la instalación de cerca de medio centenar de arcos de luz distribuidos por las diferentes calles del distrito. La singularidad del entramado urbano de Carolinas, con vías estrechas y de pequeño tamaño, obligará además a adaptar el montaje con cuatro estilos distintos de arcos para ajustarse a cada espacio. Desde la comisión explican que, durante el pasado fin de semana, ya quedaron instaladas todas las estructuras principales y hasta la llegada de junio continuarán los trabajos para incorporar nuevos detalles y "alguna sorpresa más" para los vecinos.

La presidenta de la hoguera, Irene Artiaga, ha subrayado el esfuerzo realizado para devolver la iluminación al barrio. "Este año, tras un gran esfuerzo y trabajo de la comisión volvemos a darle luz al barrio. Para nosotros la iluminación también es tradición y orgullo, para que nuestro barrio y nuestros vecinos nunca se apaguen", ha señalado Artiaga.

La presidenta de la comisión también ha querido lanzar un mensaje de unión e ilusión para toda la comisión con un lema que resume el espíritu de este regreso: "Volvemos a encender nuestra ilusión. Junts il·luminem Doctor". Los trabajos de instalación ya han comenzado en las calles del distrito y durante las próximas semanas será habitual ver camiones, grúas y plataformas trabajando en el montaje del alumbrado artístico que acompañará a Carolinas durante las próximas Hogueras.