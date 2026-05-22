El doctor Enrique de Madaria obtiene el premio Balmis de Alicante por sus investigaciones sobre páncreas

El doctor Enrique de Madaria, especialista en Aparato Digestivo en el Hospital General de Alicante, subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria Isabial y profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández de Elche es el nuevo premio Balmis del Rotary Club Alicante por sus investigaciones sobre páncreas. El galardón se entregará el viernes 5 de junio, a partir de las 20 horas, en el transcurso de un acto que se celebrará en el hotel Meliá de Alicante, cuya recaudación será para financiar una expedición contra la ceguera en Mauritania. Habrá fila cero por si la ciudadanía quiere colaborar.

Así se ha dado a conocer este viernes en el transcurso de una comparecencia del doctor Jorge Alió, presidente de la Comisión Gala Premio Balmis del Rotary Club de Alicante; Emilio del Cerro, vicepresidente del Rotary Club de Alicante; y Concepción Martínez, macera y presidenta del comité de la Fundación del Rotary. Acto que se ha celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Alicante.

Presentación del premio Balmis en la sede de la Asociación de la Prensa / INFORMACIÓN

Carrera

De Madaria fue el promotor, hace algo más de una década, de una prueba deportiva que comenzó en Alicante y que ha dado el salto internacional, la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, que ha recaudado desde su creación más de 1,2 millones de euros para investigar en este tumor. Además, se acaba de ampliar a Elche, donde se celebrará por primera vez el domingo 14 de junio.

En palabras del especialista con motivo de la prueba que se celebró en Alicante en noviembre, el cáncer de páncreas sigue siendo altamente letal debido al diagnóstico tardío, la rápida propagación y las limitadas opciones de tratamiento para la enfermedad diseminada.

El primer español que obtuvo el premio al mejor investigador en Gastroenterología de Europa se distingue por sus ensayos internacionales sobre pancreatitis y los sueros idóneos para tratar a los pacientes, que realiza en hospitales a lo largo de todo el mundo.

El cartel sobre la gala de entrega del premio Balmis / INFORMACIÓN

Viruela

Durante la presentación del galardonado, el doctor Alió ha recordado la valiosa labor que realizó el doctor Balmis, que da nombre al premio, y que llevó la vacuna de la viruela a numerosos países en expediciones filantrópicas hasta lograr prácticamente erradicar la enfermedad.

El oftalmólogo ha incidido en el carácter benéfico de la gala de entrega del premio pues lo que se recaude será para financiar la expedición Balmis contra la visión, en la que colaboran cinco ongs, entre ellas la Fundación Alió y la Fundación Barraquer. Tras pedir colaboración a rotarios internacionales, el objetivo es operar en distintos puntos de Mauritania contra la ceguera a un millar de pacientes a la vez que formar a tres cirujanos para que puedan crear un hospital y una educación oftalmológica que lleve a la población a cuidarse más los ojos.

Centenario

Del Cerro ha destacado que el Rotary Club, fundado en 1930, está próximo a cumplir su centenario y que "tiene una solera y una raigambre muy potente en la sociedad alicantina".

Por último, Martínez ha detallado que de momento han confirmado su presencia en la entrega del galardón representantes de 17 clubes rotarios de Alicante y Murcia; y que se trabaja para erradicar la polio en el mundo, con Afganistán y Pakistán como principales países donde sigue siendo una enfermedad endémica.