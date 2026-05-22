Educación reclama a los sindicatos una contrapropuesta para reanudar las negociaciones de la huelga

En el décimo día de huelga indefinida de profesores y con las negociaciones en punto muerto desde el miércoles, la Conselleria de Educación, ha reclamado a los sindicatos que muevan ficha y que les presenten una contraoferta para reanudar las reuniones. Mientras, la convocatoria de una nueva reunión por parte de la Generalitat, como han pedido los docentes sigue sin producirse. Las organizaciones sindicales tampoco se han reunido para elaborar otra propuesta, pero no descartan hacerlo a lo largo del fin de semana.

"La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades retomará la negociación con los sindicatos lo antes posible, una vez se haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles", ha anunciado la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tras el encuentro que ha mantenido esta mañana con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y los directores generales.

"Mantenemos nuestra voluntad negociadora y estamos a la espera del documento de los sindicatos. Entendemos el malestar que existe entre el cuerpo docente. Compartimos muchas de sus reivindicaciones. Hablamos de un problema estructural que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y tenemos voluntad de mejorar las cosas, pero no se puede solucionar en tan poco tiempo una situación tan enquistada durante varias legislaturas", ha destacado.

Además, ha vuelto a poner en valor la oferta del Consell de Pérez Llorca para mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado, que han sido rechazadas unánimemente por los sindicatos con representación en la mesa de negociación y por el 78% del profesorado consultado por las organizaciones sindicales.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, junto al secretario autonómico, Daniel McEvoy, este viernes / INFORMACIÓN

Firmes en la defensa de la oferta autonómica

"Lo que sí podemos decir es que nunca antes se había puesto encima de la mesa una propuesta de esta envergadura. Doscientos euros más al mes para cada docente, junto a más de sesenta medidas concretas en ratios, simplificación burocrática, infraestructuras, inclusión educativa, y Formación Profesional. Todo ello negociado a lo largo de más de 30 reuniones durante este curso escolar", ha advertido la responsable educativa.

Ortí ha reconocido que todo esto "no resuelve décadas de infrafinanciación de golpe, pero es el mayor paso que se ha dado en mucho tiempo y demuestra que la voluntad de mejorar es real y se traduce en compromisos concretos con calendario”.

Asimismo, ha dado a conocer que la conselleria también se ha puesto en contacto con Federación de Padres y Madres de Alumnos de Valencia para atender a su solicitud de reunión. Por otra parte, la Administración autonómica ha querido trasladar a las familias que se continúa trabajando para que los centros educativos recuperen la normalidad lo antes posible.