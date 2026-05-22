El escándalo de Les Naus y las polémicas de las Hogueras de Alicante, protagonistas de la Exposició del Ninot

La sátira regresó este viernes a La Lonja del Pescado en pequeñas dosis, pero con la puntería suficiente para incomodar. En una Exposició del Ninot más centrada en la estética, que en la crítica política, bastaron dos ninots colocados al final del recorrido para condensar uno de los mayores escándalos que ha vivido el Ayuntamiento de Alicante en los últimos años y provocar el momento más incómodo de toda la inauguración para el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

La exposición abrió oficialmente este viernes el camino hacia las Hogueras de 2026 entre escenas tradicionales, homenajes y universos cósmicos. Sin apenas referencias a la política nacional o autonómica, la actualidad local terminó encontrando hueco a través de los asuntos que más han marcado los últimos meses en Alicante: el caso de las viviendas protegidas de Les Naus y las tensiones por las nuevas directrices de seguridad impulsadas por Bomberos.

La coincidencia quiso además que la inauguración de la Exposició del Ninot se celebrara el mismo día en el que se supo que el alcalde Luis Barcala tendrá que comparecer en la comisión de investigación sobre Les Naus en las Cortes. Y aunque la crítica este año fue mucho escasa, dos ninots bastaron para convertir el caso en uno de los temas más comentados de toda la jornada.

Así ha sido la inauguracion de la exposicion del Ninot / Alex Domínguez

Los ninots de Les Naus

Uno de estos pertenece a la hoguera Tómbola y está firmado por Barraquest Art. La escena representa a un pirata con pata de palo acompañado de un botín con viviendas de VPO y un barco cuya vela lleva escrito "puerto del pelotazo". El segundo ninot con alusiones al caso es el de la hoguera Alacant Golf, obra de Álex Cano, en él aparece una gaviota apoyada sobre un edificio rotulado como "Urbanización Les Naus. VPO de Vivienda Protegida Oficial". La figura luce además un flotador del PP y un bocadillo con una frase especialmente explícita: "Quien parte y reparte se queda con la mejor parte".

Los dos ninots estaban situados en la segunda mitad del recorrido y no dejó indiferente a la comitiva oficial. Ante el primero, el de Tómbola, Barcala aceleró el paso mientras el resto de asistentes se detenía a observar la escena. El momento más incómodo llegó unos metros después, cuando justo antes de alcanzar el ninot de Alacant Golf, el alcalde se detuvo para atender una oportuna llamada telefónica y terminó abandonando la sala de manera apresurada, evitando así la foto frente al ninot.

La actitud del alcalde contrastó pocos instantes después, ya fuera de la sala, sin llamadas y con mucha más calma, Barcala posó junto al ninot de la Hoguera Oficial, obra de Pedro Espadero, que este año rinde homenaje al municipio de Busot. Además, Barcala también se detuvo durante el recorrido para fotografiarse junto al ninot de su barraca, Els Chuanos, dedicado este año al MOE.

Tras las fotografías oficiales, el alcalde, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda; el presidente de la Federació de Fogueres y las Belleas del Foc participaron en la votación del ninot indultat. La exposición estrena este año un nuevo sistema de votación digital, dejando atrás las tradicionales papeletas.

La sátira forma parte del ADN de nuestra fiesta. El artista está para hacer pensar, provocar sonrisas y lanzar mensajes desde el humor Joaquín Rubio — Maestro mayor del Gremio

Los bomberos y la seguridad se cuelan en la muestra

Les Naus al margen, la polémica también ha aterrizado en las Hogueras, encontrando su hueco en la exposición. Las nuevas directrices de seguridad impulsadas por Bomberos respecto a carpas, portaladas, ruedas, plantà y cremà han provocado inquietud entre las comisiones.

Ese malestar quedó reflejado en el ninot de la hoguera Pío XII, obra de Joaquín Rubio, quien además es maestro mayor del Gremio de Artistas. La figura representa al jefe de Bomberos de Alicante, Daniel González, con un bocadillo donde puede leerse "Tengo ideas de bombero jubilado". En la mano sostiene un metro con el que mide las distancias de la plantà, en clara referencia a las últimas instrucciones de seguridad. La escena se completa con una pequeña portalada de barraca bajo el lema "Tot sobre rodes", aludiendo a la obligación de incorporar ruedas a determinados elementos para facilitar su desplazamiento. El ninot provocó incluso bromas entre miembros de la comitiva institucional, que comentaron entre risas: "Pásasela a ver qué opina". Ante este ninot sí se paró Barcala, no ocultando su sonrisa al verlo.

La concejala de Fiestas y el maestro mayor del Gremio posan junto al ninot inspirado en Cutanda. / Alex Domínguez

Las modificaciones normativas y el estado del Museo de Hogueras también tuvieron presencia en la sátira de este año. La hoguera Doctor Bergez-Carolinas presentó otro ninot de Joaquín Rubio en el que aparece la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, sosteniendo un limpiacristales bautizado como "Cristisol" mientras aparece subida sobre una trasera del Museo de Hogueras completamente encharcada. A diferencia de lo ocurrido con Barcala y los ninots de Les Naus, Cutanda sí posó sonriente junto al ninot y el artista responsable de la obra.

Una Especial marcada por la fantasía

Pese a estas críticas concretas, la sensación general de la exposición fue la de una muestra mucho más visual que política, con la categoría Especial concentrando buena parte del protagonismo artístico. Carolinas Altas, con Luis Espinosa, apostó por una reivindicación medioambiental en "Curación en clave de sol", mientras Sagrada Familia y Pere Baenas recrearon el origen del universo con "Big Bang". La Ceràmica, de Palacio i Serra, viajó al espacio con "Cósmica" y Baver-Els Antigons, de Paco Torres, introdujo una crítica social bajo el lema "Corónate reina".

Explanada debuta este año en Especial junto a Pau Soler con una propuesta de inspiración mexicana; Port d’Alacant, de SacabutxArt, presentó "Carnívoras", centrado en el empoderamiento femenino; y Calvo Sotelo, una de las incorporaciones a la categoría, mostró "El deliri del despertar", de Mario Gual. Diputació-Renfe rindió homenaje a la ciudad con "Alacant ciutat de llum", de David Sánchez Llongo; Séneca-Autobusos reivindicó la vocación de los cuerpos de seguridad con la obra de Toni Pérez y José Gallego; y Polígon de Sant Blai, de Javier Gómez Morollón, dedicó su propuesta al sentimiento alicantino y al artista Juan Alberto Guijarro. Completaron la categoría Especial las propuestas de Florida-Plaza de la Viña, de Lorenzo Fandos, y Florida Portazgo, donde Josué Beitia volvió a mirar hacia la creación de la Tierra con "Gènesis".

Damos un paso de gigante hacia estas Hogueras de 2026 y espero que sean las mejores de nuestra vida Luis Barcala — Alcalde de Alicante

El recuerdo a Juan Alberto Navarro

La exposición, que se podrá visitar hasta el 14 de junio, rindió además un homenaje especial a Juan Alberto Navarro, artista fallecido este año y muy querido dentro del mundo foguerer. En la sala de Especial se instaló un ninot dedicado a su memoria que fue firmado por numerosos artistas vinculados a él. Además, Barcala y Cutanda también dejaron su firma en la pieza, que finalmente se incorporará a la Hoguera Oficial y será consumida por las llamas en la cremà.

El alcalde firma el ninot dedicado al artista foguerer Juan Alberto Navarro / Alex Domínguez

Durante la inauguración, el maestro mayor del Gremio de Artistas, Joaquín Rubio, reivindicó el valor de la sátira y la libertad creativa dentro de la fiesta. "La sátira forma parte del ADN de nuestra fiesta. El artista está para hacer pensar, provocar sonrisas y lanzar mensajes desde el humor", señaló Rubio.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, destacó el salto a la votación digital del ninot indultat y recordó que esta será la primera exposición "sin ninguna cartela de Juan Alberto Navarro". Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, puso el foco durante su intervención en el inicio del camino hacia las fiestas de junio y en el papel de la exposición como adelanto de lo que se verá en las calles. "Damos un paso de gigante hacia estas Hogueras de 2026 y espero que sean las mejores de nuestra vida", señaló Barcala.

Por su parte, la Bellea del Foc, María Pastor, subrayó "el altísimo nivel" de la exposición y aseguró que "la foguera es el pilar esencial de nuestra Fiesta", mientras que la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, destacó "el esfuerzo que hay detrás de cada ninot".