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La Exposición del Ninot 2026 estrena el voto electrónico

El nuevo sistema de votación digital funcionará mediante un código QR ubicado en la entrada, que permite validar el acceso y emitir un único voto desde una papeleta virtual, y se habilitarán dos máquinas físicas para garantizar la participación de quienes no dispongan de móvil

Entrega de ninots en la sala de exposiciones de la Lonja de Alicante

Entrega de ninots en la sala de exposiciones de la Lonja de Alicante

Rafa Arjones

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La Exposición del Ninot de 2026 marcará un antes y un después en la digitalización las Hogueras. La Federació de Fogueres estrenará un sistema de voto electrónico para elegir a los ninots indultats por votación popular y también al millor ninot de barraca, en una apuesta por modernizar la Fiesta y acercarla a las nuevas formas de participación ciudadana.

El nuevo sistema permitirá a los visitantes votar directamente desde su teléfono móvil mediante un código QR incorporado en la entrada de acceso a la exposición. Además, con el objetivo de que nadie quede fuera del nuevo sistema, la Federació trabaja también en la instalación en La Lonja de dos máquinas de votación para quienes no dispongan de teléfono móvil o tengan dificultades para utilizarlo.

Un proceso más rápido y accesible

El sistema de votación promete ser "muy sencillo", tras validar la entrada mediante el QR, el usuario accederá a una papeleta virtual donde podrá seleccionar el número de la hoguera o barraca elegida. Cada entrada permitirá emitir un único voto, lo que garantizará la fiabilidad del proceso.

El presidente de la Federació, David Olivares ha destacado además que esta herramienta facilitará "un recuento mucho más ágil el día de la clausura", reduciendo tiempos y simplificando el trabajo organizativo en uno de los momentos con mayor expectación de la exposición.

El proyecto nace desde la delegación de Transformación Digital y da continuidad al trabajo iniciado en 2024 con la creación de una aplicación móvil desde la que podían consultarse los ninots expuestos y los bocetos de las hogueras. Aquella medida buscaba mejorar la accesibilidad para personas con ceguera o visibilidad reducida.

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La Lonja del Pescado es el escenario de la entrega de las piezas que buscan salvarse del fuego, y lo será también el miércoles, con la llegada del resto que configurarán la Exposición del Ninot. A partir del sábado, tras la inauguración oficial del viernes, los visitantes podrán acudir a la muestra, que se alargará hasta el 14 de junio entre las 16:45 y las 20:45 de martes a viernes y desde las 9:45 a las 20:45 los sábados y los domingos.

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