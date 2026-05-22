Educación
La Facultad de Educación de la UA se suma al respaldo de las reivindicaciones de los profesores en huelga
Filosofía y Letras y el departamento de Filología Catalana han sido las primeras de la institución académica en salir a defender la mejora de las condiciones de los docentes
La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (UA) se ha sumado al respaldo que han empezado a ofrecer públicamente diferentes departamentos de la institución académica a las reivindicaciones del profesorado que está en huelga indefinida desde el pasado 11 de mayo. Los primeros en salir en su defensa fueron este jueves equipo decanal de la Facultad de Filosofía y Letras y el departamento de Filología Catalana. En la Universidad de València ya hicieron lo propio al menos once instituciones el pasado 13 de mayo.
"Apoyamos la demanda de la reducción de las ratios de alumnos por aula, de la recuperación de las plantillas docentes, de unas infraestructuras adecuadas y seguras, de unas condiciones laborales dignas y de unas retribuciones justas que permitan recuperar el poder adquisitivo del profesorado", reza el comunicado de la entidad encargada de formar a cientos de docentes cada curso.
"Como facultad comprometida con la formación de las futuras maestras y los futuros maestros, profesoras y profesores, y profesionales de la educación, consideramos imprescindible defender un sistema educativo público que garantice unas condiciones adecuadas tanto para el profesorado como para el alumnado", agregan.
Por ello, desde Educación han mostrado su solidaridad con el profesorado y, especialmente, con sus exalumnos y profesorado asociado que ejercen su labor en los centros de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad.
Retrocesos del valenciano
Además, la Facultad de Filosofía y Letras subraya la importancia de proteger y fomentar el valenciano dentro de las aulas, reivindicándolo como “lengua propia, vehicular y de cohesión social”. En este sentido, ambas instituciones insisten en que el modelo educativo debe asegurar la presencia y promoción de la lengua valenciana en todas las etapas educativas.
Desde Filología Catalana de la UA han ido más allá y se denuncian los "retrocesos sufridos" por la enseñanza en valenciano. En su comunicado también pone el foco en la situación de la lengua cooficial en las aulas y muestra su respaldo a la defensa de la enseñanza en esta lengua “ante los retrocesos vividos con la aplicación de la Ley de Libertad Educativa”, que el Consell se ha negado a derogar.
Desde el departamento universitario subrayan su compromiso con la formación, la investigación y la promoción de la lengua y la cultura valencianas, y consideran “imprescindible” defender un sistema educativo que garantice condiciones adecuadas tanto para el profesorado como para el alumnado.
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