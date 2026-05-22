Las Hogueras no se conforman con las explicaciones de Barcala: "Queremos hechos antes del 3 de junio"

La tensión entre el Ayuntamiento de Alicante y los festeros sigue pendiente de apagarse. Las explicaciones ofrecidas este jueves por el alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ante los representantes de hogueras y barracas no sirvió para cerrar del todo la crisis abierta en torno a los retrasos administrativos, las subvenciones pendientes y las nuevas exigencias técnicas planteadas por los bomberos para las fiestas de 2026. Aunque los presidentes y presidentas de las comisiones reconocen algunos avances tras la reunión extraordinaria celebrada en la Casa de la Festa, el mensaje lanzado por el colectivo tras el encuentro es firme: "Hemos recibido respuestas, pero queremos hechos antes del 3 de junio".

La reunión, convocada de urgencia por el propio alcalde tras días de malestar entre foguerers y barraquers, reunió a más de un centenar de representantes de las comisiones, que llenaron este jueves el salón de actos de la Casa de la Festa para escuchar las explicaciones del equipo de gobierno. El detonante de la reunión fue la inédita unión de los 143 presidentes y presidentas de hogueras y barracas de Alicante, que en los últimos días habían elevado sus reivindicaciones ante la concejalía de Fiestas.

Un frente común de las comisiones

Así, tras el encuentro con el alcalde, en el comunicado conjunto difundido los representantes festeros reconocen que algunas de sus demandas han comenzado a desbloquearse, aunque insisten en que las soluciones todavía son insuficientes. Entre los avances, destacan la aprobación de permisos de racós y barracas que se encontraban dentro del periodo de prórroga recogido en la Ordenanza de Fiestas, así como la aprobación de la subvención destinada a las hogueras adultas e infantiles. El alcalde anunció durante la asamblea extraordinaria que una Junta de Gobierno celebrada ese mismo jueves había dado luz verde a una ayuda global de 820.900 euros para las 92 comisiones de hogueras. Sin embargo, las barracas continúan sin conocer cuándo ni cuánto cobrarán.

Además, el Ayuntamiento trasladó su intención de iniciar un proceso de revisión de distintas ordenanzas municipales que afectan directamente a la Fiesta, entre ellas las relacionadas con limpieza, accesibilidad, parques y jardines o ruido. Los representantes de las comisiones aseguran valorar positivamente esa disposición al diálogo, aunque advierten de que las promesas ya no son suficientes. "Seguimos esperando respuestas efectivas", señalan en el comunicado, en el que recalcan que el colectivo permanece unido ante el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Permisos pendientes

Pese a los anuncios realizados por Barcala, las principales preocupaciones de las comisiones continúan sobre la mesa. El colectivo denuncia que todavía faltan por aprobar permisos fundamentales para la plantà de las hogueras y que algunas asociaciones siguen sin saber si podrán obtener autorización para instalar sus racós y barracas debido a cambios de ubicación, modificaciones en la distribución o variaciones de categoría.

La situación resulta especialmente delicada para aquellas instalaciones que este año deben renovar permisos tras finalizar el periodo de prórroga. Según denuncian los presidentes, muchos expedientes continúan atrapados en procesos de subsanación por nuevas deficiencias que no existían anteriormente, pese a que la Ordenanza de Fiestas no se ha modificado desde 2021.

A ello se suma la preocupación por las directrices técnicas planteadas por bomberos para reforzar la seguridad en recintos y espacios festivos. Aunque el alcalde aseguró que estas medidas no entrarían plenamente en vigor hasta 2027 y que el documento todavía se encuentra en fase de alegaciones, los festeros denuncian que algunas de esas exigencias ya se están aplicando en renovaciones de este mismo año.

La cuenta atrás hacia el 3 de junio

Pese al tono conciliador exhibido por ambas partes tras la reunión, las peticiones de los festeros siguen presentes. Las comisiones consideran que el margen de tiempo es cada vez menor y reclaman soluciones inmediatas antes del 3 de junio, la fecha límite que fijaron en la reunión celebrada el pasado martes. "Seguimos con interés los avances de nuestras reivindicaciones a corto plazo, hemos recibido respuestas, pero queremos hechos antes del 3 de junio de 2026", indican en un comunicado

Mientras tanto, la Federació de les Fogueres ha convocado una nueva reunión informativa el próximo 25 de mayo en la Casa de la Festa para abordar las directrices de seguridad previstas para 2026 y resolver las dudas existentes sobre la distribución interior de los recintos, los pasillos de emergencia y los horarios de despeje.

Asimismo, desde de la Federació indican que se comenzará a trabajar en la formación de las mesas de trabajo que elaborarán el documento de propuestas de modificación de la normativa vigente, así como en las posibles fechas de inicio.