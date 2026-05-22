Más de la mitad de las plazas de Medicina de Familia para MIR están aún sin adjudicar en la provincia

Una de cada dos plazas MIR de la especialidad de Medicina de Familia están aún vacantes en la provincia de Alicante -la mitad- a falta de tres días para que finalice la adjudicación que el Ministerio de Sanidad inició el 4 de mayo, y que terminará el miércoles 27 de mayo. Esta tendencia se mantiene en toda la Comunidad y en general en todo el país, y el motivo principal de que en los últimos años sea la cenicienta en las preferencias de formación de los graduados en Medicina está en las condiciones laborales de la Atención Primaria, con agendas saturadas, pues empiezan la jornada con 30 o 35 pacientes y la terminan con 55 o 60, considerando que no pueden hacer bien su trabajo.

Médicos y sindicatos consultados coinciden en que los nuevos sanitarios prefieren especialidades hospitalarias, irse a la medicina privada o al extranjero frente a la sanidad pública al hallar condiciones laborales más ventajosas: porque aunque en los hospitales pueda haber saturación de pacientes, las consultas están cerradas y asignadas a un día determinado.

"Es una especialidad que está mal porque las agendas son interminables y la sobrecarga es brutal", explican facultativos consultados. De un total de 81 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria ofertadas en la provincia, se han solicitado hasta este mediodía un total de 34, y quedan todavía 47 vacantes, cifras que no obstante pueden ir cambiando a lo largo del día. En toda la Comunidad, la oferta es de 249 plazas, y queda más de un centenar de vacantes también.

Por ahora, como ocurrió el año pasado, los graduados la están dejando para el final a la hora de solicitar plaza para su formación. Solo queda alguna de Medicina Preventiva y Salud Pública, además de Familiar. Hospitalaria se ha agotado desde la primera, Cardiología, que solicitó en el Hospital de Alicante Vicente Antón con la 27 mejor nota del país en el examen MIR nada más abrirse el proceso.

La oferta para formarse en alguno de los diez hospitales de la provincia ya está completa

Reflexión

El doctor Vladimir Herrero afirma que "es una reflexión muy buena la que nos tenemos que hacer todos: médicos, administración y población en general. ¿Por qué los médicos tras aprobar un examen duro como el MIR no eligen Medicina de Familia? Es una de las especialidades médicas más bonitas y sobre todo completa, holística, etc... Las condiciones de trabajo en Medicina Familiar son muy penosas en el sentido de no tener tiempo para desarrollar tu trabajo porque las agendas no tienen fin; entre paciente citado y citado te van colando otros de reparto de cupo médico ausente; pacientes sin cita previa que necesitan alguna documentación, receta o parte; urgencias, pacientes no demorables, llamadas telefónicas internas del centro o externas desde la inspección, desde recepción y un largo etc".

Las condiciones de trabajo en Medicina Familiar son muy penosas en el sentido de no tener tiempo para desarrollar tu trabajo porque las agendas no tienen fin Vladimir Herrero — Médico y delegado sindical

Añade el también vicesecretario general del Sindicato Médico CESM‑CV que a esto se suma que no se sustituye a los médicos cuando caen enfermos, salen de guardia, están en cursos de formación o atendiendo otras laborales profesionales.

"También están el aumento de agresiones a médicos ante la discrepancia de una necesidad sentida por la población y una realidad de falta de médicos que no se cubre, y la diferente consideración real de los médicos de Atención Primaria y los de hospital por parte de la administración. Hay un largo cúmulo de condiciones, que dependen fundamentalmente del maltrato recibido por las administraciones (todas), que hace que los jóvenes médicos opten por otras especialidades que tengan mayor reconocimiento, menor penosidad en su desempeño o mejores oportunidades laborales", abunda.

Nuevos médicos residentes en Alicante / Áxel Álvarez

Más plazas este año

La oferta total del MIR en todas las especialidades médicas es de 916 plazas en toda la Comunidad Valenciana, de ellas 287 en la provincia de Alicante. Los nuevos MIR se incorporarán a sus destinos antes del 5 de junio.

En la provincia de Alicante la oferta inicial en Familia era de 81 plazas. Se han adjudicado (hasta las 12 horas de este viernes) un total de 34 y siguen sin cubrirse 47. De ellas, 7 están en el departamento de salud de Alcoy; 1 en el de Alicante-Hospital General; 5 en el de Dénia; 5 en Elche-Hospital General; 2 en el área del Vinalopó; 8 en el departamento de Elda; 7 en Orihuela; 5 en Torrevieja y 7 en La Vila. Se han agotado plazas en el departamento de Sant Joan d'Alacant.

La primera plaza de Medicina Familiar y Comunitaria elegida en toda la Comunidad Valenciana fue en el departamento de Sant Joan d'Alacant, con la nota 2.173 de todo el país. Este departamento ofertaba inicialmente nueve plazas, por siete Alcoy, ocho Dénia, ocho La Vila, nueve Elda, ocho Orihuela; Elche diecisiete (6 en departamento del Vinalopó y 11 el Hospital General); 5 Torrevieja y 10 en Alicante-Hospital General.

"Problemas a la hora de tener una plaza en la especialidad no hay ninguno. Cualquier médico de Familia tiene trabajo actualmente donde quiera y como quiera. El problema es que incluso los especialistas que acaban el MIR no se suelen quedar en Atención Primaria por las condiciones laborales", añade otra médico, y que indica también que "ahora hay mucho interés por la Medicina Estética". Otro puesto codiciado es el de Urgencias hospitalarias, y opciones que van al alza son Hospitalización a Domicilio, Documentación o Planificación Familiar.

Al extranjero

Cada vez son más los que optan por irse al extranjero. "Un médico de familia en otros países de la Unión Europea puede ver 15 o 20 pacientes al día. No tiene nada que ver con las agendas aquí ni con las condiciones económicas. Eso pasa en todas las especialidades pero en Medicina de Familia el sueldo puede multiplicarse por tres". La mayoría de los jóvenes habla inglés, y en el caso de los países que tienen otra lengua se les facilita un profesor, además de una vivienda, y buenas condiciones para sus familiares más próximos.

En la manifestación del pasado miércoles de los médicos de Alicante, en el marco de la cuarta semana de huelga convocada este año, había asistentes con maletas. En una de ellas se leía el mensaje: "Mi vocación se va a Suecia. 17.500 euros más al año en sueldo base (sin extras). Once horas de descanso obligatorio por ley al día. Menos carga asistencial. Énfasis en la conciliación y en los límites horarios".