El sindicato mayoritario de los Bomberos de Alicante se queda solo en su defensa de Barcala por la seguridad en Hogueras

Las declaraciones del alcalde de Alicante, Luis Barcala, cuestionando las medidas de seguridad propuestas por los Bomberos para las Hogueras con la intención de calmar los ánimos de los festeros, han dividido a los sindicatos. Mientras el CSIF asegura que las palabras del regidor no han generado quejas entre los efectivos, CC OO, UGT y el SEP respaldan la postura de Jefatura.

"Los bomberos piensan que sus propuestas son las mejores, pero no son las únicas. Hay alternativas", sostuvo Barcala este jueves, durante una reunión extraordinaria y urgente convocada por el propio alcalde, tras días de reuniones y reivindicaciones de las Hogueras por los retrasos administrativos en el pago de las subvenciones y por las nuevas exigencias técnicas del SPEIS. En el encuentro, el dirigente popular insistió en que las directrices todavía no son definitivas y aseguró que el Ayuntamiento está estudiando las alegaciones presentadas por los festeros.

El CSIF, del lado de Barcala

Las declaraciones de Barcala han sido recibidas de forma bien distinta entre los sindicatos que representan a los bomberos municipales. Desde el CSIF, la organización mayoritaria dentro del SPEIS, señalan que "hasta la fecha, no se ha trasladado por parte de los trabajadores ninguna queja en relación con las declaraciones realizadas por el alcalde durante la reunión mantenida con representantes del ámbito festero". Un encuentro al que la secretaria general del sindicato, Marian Molero, acudió "en calidad de integrante del colectivo festero".

Según la portavoz del CSIF, "se explicó que el informe técnico elaborado por la Jefatura de Bomberos sería de aplicación a partir de 2027, encontrándose actualmente abierto a posibles modificaciones y alegaciones planteadas por el sector festero", por lo que entiende que "cuando el informe técnico sea definitivo y cerrado, y si desde la propia Jefatura del SPEIS se entendiera que se está cuestionando la labor profesional desarrollada por el servicio, será entonces el momento oportuno para valorar la situación y emitir un pronunciamiento al respecto".

El SEP, CC OO y UGT respaldan a la Jefatura

Distinta ven la situación el resto de formaciones sindicales, que consideran que la decisión respecto a la seguridad durante las Hogueras debe recaer exclusivamente en la Jefatura del SPEIS, ya que son los bomberos los encargados de garantizar que la Fiesta transcurra con normalidad para participantes y visitantes.

Desde el SEP, han querido "dejar claro que las propuestas formuladas por el SPEIS no responden a criterios arbitrarios, opiniones personales ni voluntad alguna de dificultar el desarrollo de las Hogueras", sino que nacen del "trabajo técnico de profesionales cuya función es prevenir riesgos, proteger a la ciudadanía y garantizar que una fiesta multitudinaria pueda desarrollarse con las mayores condiciones de seguridad posibles".

En este sentido, creen que "resulta preocupante que se traslade públicamente la idea de que las medidas propuestas por Bomberos son simplemente 'una opción más' o que pueden ser sustituidas por alternativas 'menos gravosas', sin explicar con claridad que cualquier alternativa que se plantee deberá ofrecer, como mínimo, el mismo nivel de seguridad y estar avalada por criterios técnicos rigurosos".

Por ello, reclaman al Ayuntamiento "que se respete públicamente el criterio técnico del SPEIS y la profesionalidad de sus trabajadores"; que cualquier alternativa a las medidas propuestas por Bomberos "sea analizada con criterios técnicos objetivos y garantice, como mínimo, el mismo nivel de seguridad"; que el servicio "participe de forma real y efectiva en cualquier grupo de trabajo, modificación normativa o informe"; que "no se utilice a los Bomberos como elemento de confrontación frente al mundo festero"; y que se refuerce a la plantilla "con los medios humanos y materiales necesarios para atender con garantías una Fiesta cada vez más grande, compleja y multitudinaria".

En la misma línea, CC OO ha destacado que "la seguridad recae en la Jefatura de bomberos" y que "son ellos los que tienen que asegurar la seguridad de todos". Aunque comprenden que "muchas veces puede ser que no cuadre", insisten en que "los responsables son lo que son y en que se tiene que valorar normativa y aplicarla". El sindicato señala también que "las declaraciones del alcalde son contra una jefatura del SPEIS" y solicitan "que se garantice imparcialidad y seguridad" porque "el equipo de bomberos busca la máxima seguridad para todo el mundo" y "hay que valorar la seguridad lo primero".

Respecto a lo ocurrido, Ignacio Falcó, portavoz del sindicato, indica que "los técnicos son los que tienen que tomar la decisión" y ha añadido que se mantendrán "atentos a ver cómo se suceden las cuestiones" mientras reclaman "imparcialidad en seguridad" sin que "otras cuestiones políticas" interfieran en el resultado.

Por último, desde UGT también se han posicionado del lado de la Jefatura y han manifestado que tienen constancia de que la dirección de los Bomberos "lleva trabajando desde el año pasado con la Ley de Prevención de Riesgos para las zonas de paso de los vehículos de emergencias y para que se cumpla la normativa sobre cómo se montan las barracas", por lo que entienden que la propuesta del SPEIS es la adecuada.