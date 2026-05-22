El PP rechaza volver a citar al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante en la comisión de Les Naus pese a la petición de toda la oposición

La quinta comisión de investigación de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante no ha avanzado por una nueva comparecencia, sino por una ausencia. Germán Pascual, vicesecretario municipal y secretario accidental desde hace casi dos décadas, no ha acudido este viernes a la sesión en la que estaba citado para dar explicaciones sobre el expediente interno que él mismo abrió tras el estallido del escándalo. Toda la oposición, desde la izquierda hasta Vox, ha pedido volver a citarlo. El PP, a través del vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, ha rechazado someter esa petición a votación.

Venir aquí es un derecho y no se va a forzar a nadie a venir Manuel Villar — Vicealcalde de Alicante (PP)

Pascual había sido convocado a las 9.30 horas. También estaban citados el interventor, Francisco Guardiola; el exjefe del Servicio Jurídico Manuel Cordón; y el policía local Antonio Tomás Santana, responsable de una inspección vinculada a los censados en Les Naus. Cordón ya había comunicado que no acudiría, Guardiola también trasladó que no comparecería y la incertidumbre ha quedado pendiente de Santana. Pero el foco político de la sesión ha estado desde el primer momento en Pascual.

El vicesecretario ha justificado su ausencia mediante un escrito en el que ha sostenido que no se encuentra entre las funciones de la Vicesecretaría comparecer en este tipo de comisiones. Sobre su conocimiento del caso, se ha remitido al expediente de averiguación de hechos instruido por la propia Vicesecretaría. Ese argumento ha sido precisamente el que ha encendido a los grupos de la oposición, que no querían interrogarlo sobre valoraciones políticas, sino sobre ese expediente.

Si no hay nada que ocultar, no hay motivos para no comparecer Ana Barceló — Portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

La portavoz socialista, Ana Barceló, ha reclamado que la comisión rechazara la excusa como insuficiente y volviera a citar a Pascual con una comparecencia circunscrita al expediente. “Si no hay nada que ocultar, no hay motivos para no comparecer”, ha defendido durante la sesión. El PSOE quería preguntarle por qué se abrió esa investigación interna, quién se la encargó, qué hechos la motivaron, qué diligencias se practicaron, a quién afectaba y por qué canal tuvo conocimiento del caso.

Ese informe situó a Pascual en el centro del escándalo de Les Naus desde el primer momento. Cuando el entorno del alcalde, Luis Barcala, supo a última hora de la noche del 28 de enero que INFORMACIÓN iba a destapar la adjudicación de viviendas protegidas a cargos y personas vinculadas al Ayuntamiento, el regidor encargó al alto funcionario una investigación interna. Pascual abrió el expediente a la 1.10 de la madrugada y concluyó días después que Rocío Gómez, María Pérez-Hickman y Francisco Nieto no habían participado en trámites administrativos relacionados con el residencial. Pese a ello, el gobierno local terminó llevando el caso a Fiscalía.

La ciudadanía merece saber cómo se activó la respuesta del Ayuntamiento Óscar Castillo — Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante

Vox también se ha sumado a la petición de nueva comparecencia. Óscar Castillo ha defendido que Pascual debía explicar cómo tuvo conocimiento de los hechos y por qué informó al alcalde por WhatsApp en lugar de hacerlo por una vía formal, según ha expuesto durante la comisión. Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha reclamado igualmente que se rechazaran las excusas y que el vicesecretario volviera a ser citado. “Es el primero que tiene que dar la cara”, ha señalado, antes de vincular su ausencia con la falta de control interno en el Ayuntamiento.

El vicesecretario municipal, Germán Pascual, sonríe al alcalde, Luis Barcala, durante un pleno / Héctor Fuentes

Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, se ha unido a la misma exigencia. El edil ha apuntado que Pascual tenía un papel “fundamental” en el desarrollo del caso desde que salió a la luz y ha enumerado las preguntas que pretendía formularle: quién le encargó el informe, con qué alcance, si tuvo conocimiento previo de las actuaciones, si hubo acceso privilegiado a información y qué ocurrió con los nombres que, según la oposición, desaparecieron del informe inicial de Patrimonio. “Una comisión sin comparecencias y sin información se convierte en una sala de espera de preguntas sin responder”, ha resumido.

Pascual es el primero que tiene que dar la cara ante la comisión de Les Naus Rafa Mas — Portavoz municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

La oposición ha intentado forzar una votación para que Pascual volviera a ser citado. Villar se ha negado. El vicealcalde ha defendido que las comparecencias son voluntarias y que el PP no iba a reiterar ninguna citación. Barceló ha replicado que la comisión nació de un acuerdo plenario aprobado por unanimidad y que el presidente debía requerir a los funcionarios con participación en los expedientes. Villar ha intentado cerrar el debate: “Es un derecho y por tanto no se le puede obligar. Esta cuestión queda zanjada, no se va a votar”.

La ausencia de Pascual llega, además, en plena controversia sobre su situación administrativa. El alto funcionario ocupa de forma accidental las funciones de secretario general desde 2008, pese a que la plaza está vacante desde 2002. El PSOE, Compromís y EU-Podemos llevarán al próximo pleno una declaración institucional para exigir al gobierno de Barcala que active el procedimiento para cubrir el puesto de forma ordinaria.

Una comisión sin comparecencias es una sala de espera sin respuestas Manolo Copé — Portavoz municipal de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante

Tras la sesión, Barceló ha hablado de una ausencia “muy relevante” y “protegida” por Villar. También ha enmarcado lo ocurrido en una estrategia de “opacidad” del gobierno de Barcala. Vox ha insistido en que el alcalde debe dar explicaciones y Compromís ha calificado la comisión de “paripé” del PP. Copé, por su parte, la ha definido como “la comisión de las sillas vacías” y ha anunciado que seguirán presionando para que Pascual comparezca.

La comisión, que este viernes apenas ha durado media hora, se ha aplazado hasta las 13.00 horas para comprobar si comparecía el policía local Antonio Tomás Santana. La investigación municipal continuará con una sexta sesión el próximo 8 de junio, en la que está previsto llamar al representante legal de Provía, al administrador único de Fraorgi, la gestora del residencial Les Naus, y a dos técnicas del Patronato Municipal de la Vivienda.