Educación
Profesores "toman" la Dirección Territorial de Educación en Alicante
Los docentes han entrado repentinamente a las oficinas autonómicas al grito de "consellera dimisión"
El décimo día de la huelga indefinida de profesores ha arrancado de manera combativa en Alicante. Pasadas las 10 horas, decenas de docentes han entrado repentinamente a la Dirección Territorial de Educación para ocuparla de manera simbólica y han desplegado una pancarta en la primera planta que reza en valenciano: "Esta lucha también es tuya, unidos venceremos".
Los profesionales de la enseñanza pública, enfundados en chalecos reflectantes y camisetas verdes, están gritando dentro de las dependencias autonómicas "consellera dimisión" con pitidos, bocinas y un megáfono. También se escuchan consignas de "sabem que ganarem".
Los manifestantes van a entregar un escrito para exigir la renuncia tanto de la consellera de Educación, Carmen Ortí, como del secretario autonómico, Daniel McEvoy.
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