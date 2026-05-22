La reivindicación de los futuros artistas de Hogueras en los Pozos de Garrigós de Alicante

“Ni un pulpo exhausto puede sostener un sistema al límite del colapso”. Es una de las frases que se lee en la cartela de uno de los nueve ninots expuestos en el Museo de Aguas de Alicante, en los Pozos de Garrigós, elaborados por los alumnos del grado superior de Artista Fallero y Construcción de Escenografías del IES Las Lomas.

Este ninot, en concreto, hace referencia a la saturación de la sanidad pública a través de un pulpo que la representa y que no da abasto. Es uno de los muchos ejemplos de la exposición Artista Fogueril y Escenografía, inaugurada este viernes y que se podrá visitar hasta el domingo 31 de mayo.

Se trata de la tercera edición de esta muestra organizada por el centro formativo y por la hoguera Santo Domingo-Plaza Tomás Valcárcel, con el apoyo de Aguas de Alicante. Un conjunto “muy reivindicativo”, en palabras de Iván Jiménez, profesor del IES Las Lomas, en el que los alumnos han demostrado su talento a la hora de realizar ninots, uno de los cuales será indultado por votación popular (los votantes serán los propios visitantes del museo) para ser expuesto en el centro educativo de manera permanente. El resto se quemarán en el mismo instituto antes de que empiecen los días grandes de las Hogueras.

Exposición Artista Fogueril y Escenografía en el Museo de Aguas de Alicante. / Rafa Arjones

“Es una gran oportunidad para los alumnos”, celebra Iván Jiménez, cuyas palabras encajan con las de Miguel Ángel Durá, delegado de cultura de la hoguera citada y ex estudiante en el instituto, quien asegura que “el nivel de este año es extraordinario”. “Los alumnos tienen muchas ganas de demostrar lo que hacen”, afirma, a la vez que defiende que “estas obras podrían estar perfectamente en la exposición del ninot de Alicante”.

Los artistas

Los estudiantes de primer curso del grado superior expresan su ilusión por participar en esta muestra. Jennifer Gómez y Selena Daw son las autoras del ninot “Pigments de privilegi”, que lo definen como “una crítica a la desigualdad en la sociedad que se inspira en la naturaleza y en el comportamiento del ser humano, en el poder y en la migración, y ellos problemas que tienen las personas que buscan una vida mejor en otros países”.

También se centran en la defensa de las minorías Noah Palacio y Cristel Félix, responsables del ninot titulado “Existir sense por” y que consta de un dragón con los colores de la bandera trans saliendo del agua para “liberarse de las cadenas de la opresión y rebelarse contra el sistema”. El dragón fue escogido, explican, porque “se asemeja con la fuerza y el poder, y de lo que se trata es de reflejar la liberación de las personas trans y la defensa de sus derechos ante la opresión”.

Profesores y creadores posan en la exposición Artista Fogueril y Escenografía en el Museo de Aguas de Alicante. / Rafa Arjones

Si algunos alumnos se centran en minorías, otros se centran en personajes de la actualidad sin dejar de ser reivindicativos. Juan Adán y Álvaro Castaño han representado “los problemas que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está trayendo al mundo, añadiéndolos a los que ya existen”. En concreto, ellos se basan sobre todo en las guerras provocadas y en el sufrimiento generado en el ninot titulado “Disparos unidos, servici d'extinció”.

Son algunos ejemplos de los nueve que se pueden consultar en la exposición. La contaminación en el mar, los problemas de acceso a la vivienda, los salarios insuficientes, la libertad sexual o la falta de la humanidad son los otros temas tratados con arte foguerer por parte de artistas que tienen todo el futuro por delante.