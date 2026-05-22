La Aemet adelanta un fin de semana veraniego en Alicante: hasta 31 grados y mucho sol

Alicante se prepara para un fin de semana plenamente primaveral y con sabor casi veraniego. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé desde este viernes 22 de mayo hasta el domingo un tiempo muy estable en toda la provincia, con predominio absoluto del sol, temperaturas agradables y ausencia total de lluvias.

El viernes llegará con cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso. El calor volverá a notarse especialmente en puntos del interior y del sur de la provincia, mientras que en la costa el ambiente será algo más suave gracias a las brisas de componente este que aparecerán durante la tarde.

La estabilidad continuará el sábado, otra jornada marcada por el sol y el tiempo tranquilo en prácticamente toda Alicante. Solo el extremo norte del litoral podría amanecer con algunas nubes bajas y bancos de niebla muy localizados a primera hora, una situación que desaparecerá rápidamente conforme avance la mañana.

El domingo mantendrá el mismo patrón de estabilidad, con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas muy similares, aunque las máximas podrían bajar ligeramente respecto al viernes y al sábado. Aun así, el ambiente seguirá siendo cálido y agradable durante las horas centrales del día.

El viento será flojo durante todo el fin de semana y tenderá a componente este a partir del mediodía, algo habitual en la costa alicantina y que ayudará a suavizar algo la sensación térmica junto al mar.

El tiempo en Alicante

Alicante capital disfrutará de un fin de semana plenamente estable y con ambiente casi veraniego. Tanto el viernes como el sábado y el domingo estarán marcados por el sol, los cielos despejados y la ausencia total de lluvia, en un escenario muy favorable para disfrutar de la playa y de planes al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán muy agradables durante los tres días, con máximas que alcanzarán los 27 grados el sábado y el domingo, y mínimas suaves en torno a los 18 y 19 grados. El viento de levante aparecerá cada mediodía, algo habitual en la costa, ayudando a contener ligeramente la sensación de calor durante las horas centrales.

El tiempo en Elche

Elche afronta un fin de semana plenamente veraniego, con tres días consecutivos de sol, ambiente seco y temperaturas que volverán a rondar los 30 grados. Tanto el viernes como el domingo alcanzarán esa barrera, mientras que el sábado apenas bajará un grado la máxima.

Las mínimas seguirán siendo suaves, entre los 15 y los 16 grados, y el calor se dejará notar especialmente durante las horas centrales del día. El viento de levante aparecerá cada tarde y ayudará a suavizar algo la sensación térmica, aunque el ambiente seguirá siendo claramente cálido durante todo el fin de semana.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un fin de semana muy estable y plenamente primaveral, con sol durante los tres días y temperaturas muy suaves junto al mar. No se esperan lluvias y el ambiente será especialmente agradable tanto el viernes como el sábado y el domingo.

Las máximas se mantendrán alrededor de los 25 grados durante todo el fin de semana, con noches templadas y sin grandes cambios térmicos. El viento de levante irá ganando presencia durante las tardes, sobre todo el sábado y el domingo, cuando puede dejar algunas rachas más intensas en zonas abiertas de la costa.

El tiempo en Elda

Elda vivirá un fin de semana plenamente estable y con temperaturas altas para finales de mayo. El sol dominará durante los tres días y no se espera lluvia, en un ambiente muy cálido durante las horas centrales y con sensación casi veraniega en el interior.

Las máximas alcanzarán los 29 grados tanto el viernes como el sábado y el domingo, mientras que las mínimas seguirán moviéndose en torno a los 14 grados. El contraste térmico entre primera hora y la tarde seguirá siendo notable, aunque el ambiente será seco y agradable durante buena parte del fin de semana.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un fin de semana plenamente estable y muy agradable junto al mar, con tres días consecutivos de sol y ausencia total de lluvia. El ambiente seguirá siendo suave tanto el viernes como el sábado y el domingo, con temperaturas muy estables y pocas variaciones entre jornadas.

Las máximas rondarán los 25 grados durante todo el fin de semana, mientras que las mínimas se moverán entre los 17 y los 18 grados. El viento de levante volverá a aparecer durante las tardes y ayudará a mantener una sensación térmica bastante llevadera en la costa sur de Alicante.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a ser uno de los puntos más calurosos de la provincia durante el fin de semana, con máximas que alcanzarán los 31 grados el viernes y se mantendrán alrededor de los 30 tanto el sábado como el domingo. El sol dominará durante los tres días y no se esperan lluvias en la Vega Baja.

Las noches seguirán siendo suaves, con mínimas de 16 grados, mientras que el calor se hará notar especialmente durante las horas centrales del día. El viento de levante aparecerá cada tarde y ayudará a aliviar ligeramente la sensación térmica, aunque el ambiente seguirá siendo claramente veraniego.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá un fin de semana plenamente estable y con temperaturas altas para la época en el interior de Alicante. El sol dominará durante los tres días y no se esperan lluvias, con un ambiente muy agradable durante las horas centrales y más fresco al amanecer y por la noche.

Las máximas alcanzarán los 29 grados el viernes y rondarán los 28 durante el sábado y el domingo, mientras que las mínimas seguirán moviéndose en torno a los 15 grados. El contraste térmico seguirá siendo notable en una ciudad donde las noches continuarán siendo bastante más suaves que a comienzos de semana.

El tiempo en Dénia

Dénia disfrutará de un fin de semana plenamente estable y muy agradable junto al mar, con sol durante prácticamente los tres días y temperaturas muy suaves para finales de mayo. El viernes será la jornada más cálida, con máximas de hasta 27 grados, mientras que el sábado y el domingo apenas cambiará el ambiente.

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El litoral norte mantendrá noches templadas, con mínimas entre los 15 y los 16 grados, y una sensación agradable durante buena parte del día gracias a la brisa marina. El sábado podría amanecer con algunas nubes bajas a primera hora, aunque desaparecerán rápidamente para dejar otra jornada marcada por el sol.