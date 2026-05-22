El PP incendia a los profesores al acusarlos de estar enfermos en invierno y sanos en verano

"Enfermos en invierno, sanos en verano". Es el título de la última publicación lanzada en la cuenta oficial de la red social X del PP de la Comunidad Valenciana, partido que gobierna en el Consell y que se enfrenta a una crisis educativa sin precedentes por una huelga de docentes que ha llegado a su décimo día sin haberla podido desactivar, que ha dejado a miles de alumnos sin clase y que ha derivado en que directores de 140 colegios e institutos comuniquen sus dimisiones a los consejos escolares.

Los populares han tratado de dejar en evidencia las bajas del profesorado e insinuar el absentismo que hay en las aulas especialmente en invierno, cuando hay clase, colectivo que en estos momentos está plantando cara a la Generalitat en la calle indignado, lo que ha servido incendiar todavía más a los profesionales de la enseñanza pública tras días de malestar acumulado por la falta de un acuerdo para ver resueltas sus reivindicaciones laborales y salariales.

En su publicación el Partido Popular recoge que "en 2025 el máximo de profesores de baja se produjo en enero, con un total de 4.298; y el mínimo, en agosto, con solo 189". A continuación, ofrece otro ejemplo: "En 2024, ocurrió algo muy similar. Enero registró el máximo de bajas médicas, 3.869, frente al mínimo de agosto, en el que cayeron a 183".

El post ha desatado todo tipo de comentarios y ha elevado la indignación del profesorado. Por un lado, porque desde el sector advierten de que estos datos son "una manipulación interesada de las cifras de incapacidad temporal" del sector. Por otro lado, porque ven en esta estrategia del Partido Popular otro intento para confrontar a los docentes con las familias, después de la polémica carta enviada por la consellera Carmen Ortí al inicio de la huelga para defender la gestión autonómica y recriminar que "ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical.

El mensaje ha desatado una lluvia de críticas y ha sido calificado como poco de "vergonzoso" por considerarlo como un claro ataque hacia los docentes y como un intento de echar más gasolina en este incendio. Alcaldes y políticos del PSOE y Compromís tampoco han tardado en reaccionar contra esta forma de hacer política.

"Manipulación y ataque"

Los docentes advierten de que comparar enero con agosto carece de rigor. "En agosto prácticamente no hay actividad lectiva y miles de docentes interinos ni siquiera están dados de alta. Pero además omiten un dato clave: el profesorado funcionario adscrito a MUFACE no mantiene el 100% de sus retribuciones cuando supera determinados periodos de baja médica", explica Antonio Talavera de UGT.

Desde el sindicato recuerdan que a partir de los 91 días de incapacidad temporal, la Administración deja de asumir el pago íntegro y el profesorado pasa a percibir el subsidio de MUFACE, lo que genera una brecha económica que penaliza a las personas enfermas. Esta situación se ha denunciado reiteradamente en Mesa Sectorial durante años y nunca ha sido corregida, ni por gobiernos anteriores ni por el actual.

"Por tanto, resulta especialmente grave que ahora se utilicen esas cifras de bajas médicas con fines partidistas, cuando ninguna administración ha querido resolver el problema de fondo. Lo que estamos viendo no es un abuso del profesorado, sino las consecuencias del abandono progresivo de la escuela pública, la sobrecarga laboral, el deterioro de las condiciones de trabajo y la falta de inversión educativa", explican desde la organización sindical.

El mensaje, que ha corrido como la pólvora este viernes, demuestra para los profesores que están en pie de guerra estos días "debilidad de argumentos ante sus reivindicaciones y una incapacidad total para gestionar una huelga mucho más intensa y bien organizada de lo que pensaban", aseguran desde asambleas docentes alicantinas.

"Si ahora el PP quiere colocarse, sin disimulo, como enemigo de los docentes, allá ellos. Se están revelando como lo que son, enemigos de la educación pública", han lamentado otros trabajadores.