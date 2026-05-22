Sigue el conflicto en el Centro de Mayores Garbinet de Alicante: usuarios impugnan las votaciones para elegir presidente

Una veintena de personas mayores, usuarias del centro Garbinet, denuncian "graves irregularidades" en las votaciones para dirigir el espacio vecinal. Un nuevo choque que se suma a las denuncias que, la pasada semana, presentaron contra la presidenta del centro (que acaba de revalidar su mandato en las controvertidas votaciones) por vejaciones, insultos, forcejeos y burlas.

En los comicios del pasado lunes, la actual presidenta se impuso a otras dos candidaturas con 112 votos, según fuentes presentes en el recuento. Aunque obtuvo los mismos apoyos que las dos siguientes aspirantes, testigos del proceso advierten de que no se levantó acta de las elecciones ni se informó del resultado más que de forma oral. Además, inciden en que tampoco se produjo el habitual cotejo de que el número de papeletas incluidas en la urna coincidía con el número de votantes registrados en los listados.

Del mismo modo, los usuarios que han impugnado las votaciones consideran que "se ha vulnerado el proceso electoral al incumplirse el periodo de reflexión", ya que el domingo 18, un día antes de las votaciones, "la candidata recientemente elegida organizó una excursión en autobús". Una actividad que, además, "se realizó sin el consentimiento de la Junta Directiva ni el aval de la Tesorería".

Impugnación en trámite

Por todo ello, una veintena de usuarios han hecho llegar un burofax a la concejala Begoña León, en el que impugnan el citado proceso electoral, "al considerar que concurren hechos e irregularidades que ponen en entredicho la validez y transparencia del resultado obtenido". La impugnación, de acuerdo con el escrito, "se fundamenta en los numerosos incidentes, quejas y denuncias que han sido interpuestas, relacionadas con actuaciones llevadas a cabo por la candidatura elegida".

Por su parte, desde el Ayuntamiento han señalado, a preguntas de INFORMACIÓN, que la reclamación "se tramitará por los cauces que establecen los estatutos, a través de la mesa electoral".

Denuncia por vejaciones

Escasos días antes de las elecciones del pasado lunes, un grupo de usuarias del centro de Garbinet denunció insultos, forcejeos, burlas y actitudes autoritarias que incluyen una deficiente gestión de los fondos. Tras acudir en varias ocasiones al Ayuntamiento, media docena de mujeres que participan activamente en este espacio de Alicante presentaron hasta tres denuncias ante la Policía Nacional por el trato que afirman recibir de su presidenta.

Según el escrito publicado por INFORMACIÓN, las denunciantes alegan que la responsable del centro de mayores, elegida mediante votación de los usuarios, les ha proferido "vejaciones" y expresiones como "vete a tomar por culo" o que "deja en evidencia" a la tesorera del citado centro, delante de los demás participantes en las actividades. En esta línea, la propia responsable de las finanzas apunta que, cuando ha reclamado facturas de algunos de los gastos realizados por el centro, la presidenta rechaza dar explicaciones y que ha terminado asumiendo personalmente las labores de tesorera.

Frente a ello, fuentes de la Concejalía de Mayores señalaron a este diario que se dispone de asesoras jurídicas y, este caso en concreto, se han celebrado dos mediaciones con las afectadas. Una vez concluido ese proceso, la concejalía asegura estar esperando el resultado de un comité disciplinario, formado por seis miembros de distintos centros de mayores, en el que se ha celebrado un careo entre ambas partes, escuchando tanto a la presidenta como a las denunciantes.