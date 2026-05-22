“Qué poca vergüenza tenéis”: la ola de reacciones al tuit del PPCV sobre las bajas docentes

El tuit del PPCV sobre las bajas del profesorado durante el curso escolar ha terminado convirtiéndose en un incendio político y social en X. La publicación, relacionada con la huelga educativa y el conflicto abierto con los docentes de la Comunitat Valenciana, ha provocado una avalancha de respuestas críticas, muchas de ellas centradas en un argumento muy repetido: las enfermedades respiratorias se disparan en invierno, precisamente cuando las aulas están llenas.

Y eso ha hecho que numerosos usuarios acusen al partido de lanzar un mensaje “absurdo”, “manipulador” o directamente “ignorante”.

“¿Los hospitales se colapsan en enero o en agosto?”

Buena parte de los comentarios desmontan el planteamiento del tuit usando argumentos epidemiológicos básicos. Una usuaria llegó a responder con tono irónico: “Clase EPIDEMIOLOGÍA”, antes de recordar que las enfermedades respiratorias como la gripe o el COVID alcanzan sus picos entre diciembre y enero.

Otro de los mensajes más compartidos resume la crítica con una pregunta directa:

“¿Los hospitales se colapsan en enero o en agosto?”

También hay quien recuerda que los docentes pasan meses trabajando en aulas masificadas y con mala ventilación:

“Meteos en un aula con 40 niños/adolescentes y a ver cuánto aguantáis”, escribió un usuario.

Críticas por las condiciones en las aulas

El debate derivó rápidamente hacia el estado de los centros educativos. Un comentario en valenciano señalaba que muchos profesores sufren también temperaturas extremas en mayo o septiembre, con aulas de hasta 30 o 32 grados y poca ventilación.

Alumnos con abrigos en un colegio de la provincia de Alicante. / Áxel Álvarez

“Las bajas no demuestran picaresca; a menudo evidencian condiciones laborales y ambientales deficientes”, apuntaba otro usuario.

Estudiantes del IES Miguel Hernández protestan, tras los mareos sufridos por las altas temperaturas, y urgen aire acondicionado en las clases / Alex Domínguez

La publicación también recibió respuestas muy duras contra el PPCV, con mensajes como:

“Qué poca vergüenza tenéis”,

“Borrad el tuit”

o “Sois unos manipuladores”.

El tuit reactiva la tensión por la huelga educativa

El choque llega en plena tensión entre la Conselleria y parte de la comunidad educativa por las movilizaciones docentes y las negociaciones sobre mejoras laborales.

La mayoría de las respuestas giran alrededor de la idea de que el mensaje del PPCV banaliza las enfermedades estacionales y el desgaste dentro de las aulas.

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El resultado ha sido el habitual en redes cuando una publicación política toca un tema sensible: miles de reacciones, tono cada vez más bronco y un debate que ha acabado yendo mucho más allá del mensaje inicial. No ha faltado, por supuesto, el humor y el ingenio para dar la réplica al PPCV: