Un camino de ascenso en Alicante tras el daño cerebral adquirido

Emprender un camino empinado y bello, como la vida misma, ha sido la actividad de este sábado para las personas con daño cerebral adquirido y sus cuidadores, que están este fin de semana reunidos en El Campello por el IX Encuentro anual de Familias de la Federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana. Juntos han subido hasta el castillo de Santa Bárbara en Alicante para poner en valor el papel del ejercicio físico en la salud cerebral.

Las personas con daño cerebral adquirido hicieron una antorcha donde escribieron todas sus motivaciones para seguir adelante. / INFORMACIÓN

En total, unas 70 personas subieron a pie desde la avenida Vázquez de Mella y otras 60 lo hicieron a través del ascensor. Todos se encontraron arriba, donde coincidieron con la celebración de un mercadillo medieval, disfrutaron de las vistas de Alicante y leyeron un breve manifiesto elaborado por las personas con daño cerebral adquirido que participaron.

Superación

Del mismo modo, ellos hicieron por la noche del viernes una antorcha que encabezó el ascenso y en la que escribieron uno a uno sus motivaciones para seguir adelante después del daño cerebral adquirido. En total, los caminantes recorrieron 850 metros con un desnivel de 80 metros, un desafío para las personas con daño cerebral adquirido, ya que su vida diaria está condicionada por diferentes secuelas tanto físicas como cognitivas, sensitivas, conductuales, funcionales y de comunicación.

En esta actividad inclusiva han participado familias de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Este fin de semana se hospedan en la residencia de los salesianos en El Campello, ciudad que recorrerán este domingo en el marco del último día del encuentro.

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