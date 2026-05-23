Una embajadora de cine para la hoguera Mercado Central

No hay dos, sin tres. Mercado Central sigue con su cuenta atrás hacia el centenario, que celebrarán en 2028 como una de las comisiones fundadoras de las Hogueras de Alicante, con el nombramiento de una nueva figura célebre como embajadora.

En este caso, el honor ha recaído en Vanesa Romero; modelo, presentadora, escritora, actriz y directora alicantina, que sabe lo que es tocar el fuego de la fiesta oficial de la ciudad.

Para hacer oficial esta unión cultural y festera, este viernes se realizó un acto en torno a la nueva embajadora en el restaurante Diurno-Sportclub, presentado por el periodista alicantino Joaquín Hernández.

Durante el nombramiento, se repasó la trayectoria de Vanesa Romero, todo un recorrido vinculado a su tierra y a la fiesta que le vió crecer.

Además, el evento contó con la presencia de la Dama de Honor de la Bellea del Foc 2026, Marta Salaberri, acompañada por la asesora del área de Economía de la Federació de Fogueres de Sant Joan, Mª Cruz Llorca; y Nayma Beldijali, Concejala de Cultura, Economia y Hacienda y Patrimonia del Ayuntamiento de Alicante.

Vanesa Romero: referente alicantino

Actriz, presentadora y cineasta, Vanesa Romero es una de las figuras más reconocibles de la cultura televisiva española. Su vinculación con Alicante y con las Hogueras de San Juan viene de lejos ya que en 1995 fue dama de honor de la Bellea del Foc, tras ser Belleza de la Hoguera Avenida Costablanca- Entreplayas. Años más tarde, en 2012, ejerció como pregonera oficial de la Fiesta.

Vanesa Romero, tercera embajadora de la hoguera Mercado Central / INFORMACIÓN

La comisión destaca que Romero, con su trayectoria y compromiso cultural, encarna valores como autenticidad, constancia y cercanía, alineados con el espíritu festero de la ciudad. Todo un ejemplo de talento y proyección mediterránea.

Proyecto Ambaixadors

El proyecto "Ambaixadors" pretende consolidarse como una de las principales apuestas de la hoguera Mercado Central en los años previos a su centenario. A través de estas figuras, la comisión busca proyectar la fiesta a nivel nacional e internacional, atraer a nuevas generaciones y poner en valor la tradición, creatividad y convivencia que definen las Hogueras.

Con José María Manzanares, Pedja Mijatović y Vanesa Romero, la hoguera Mercado Central afronta esta etapa apoyada por tres embajadores que representan, desde distintos ámbitos, la cultura, el esfuerzo y el compromiso con Alicante.