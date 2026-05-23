Federació y la comisión de la Albufereta sobre la nueva ubicación de la hoguera: "Aquí no puede ser"

La nueva ubicación propuesta por el Ayuntamiento de Alicante para la hoguera de la Albufereta, en la calle Diana número 19, no cuenta con el respaldo ni de la Federació de Fogueres ni de la propia comisión. "Aquí no puede ser", han afirmado con rotundidad el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y la presidenta de la hoguera Albufereta, Julia Ñeco, tras visitar este sábado por la mañana el aparcamiento situado junto a la parada del TRAM de Lucentum.

Ambos también se desplazaron a la que consideran la ubicación más adecuada, en la intersección de las calles Remo y Olimpo, donde incluso ya se habían instalado las luces del racó. Sin embargo, esta opción ha sido rechazada por el Ayuntamiento y por vecinos de una docena de urbanizaciones, que han llegado a pintar la calzada y colgar sábanas en balcones de la calle Olimpo con mensajes de "no a la hoguera aquí".

Julia Ñeco ha denunciado la falta de coherencia en los argumentos para descartar la ubicación en la intersección de las calles Remo y Olimpo. Según explica, "este viernes me dicen que la calle Olimpo es inviable por el ruido y por la cercanía al centro de Alzheimer. Luego nos proponen la calle Diana, pero ahí estamos más cerca todavía del centro y además detrás de una residencia". En su opinión, "da la sensación de que el cambio es más por los vecinos que por el centro".

La presidenta rechaza la alternativa de la calle Diana y asegura que la comisión se siente "arrinconada", como si se les pidiera "pasar este año como podáis". Además, recuerda que hace dos semanas el emplazamiento estaba aprobado por "todas las concejalías implicadas", por lo que se pregunta qué ha cambiado desde entonces. También lamenta la falta de coordinación y diálogo del Ayuntamiento con la Federació y la comisión, pues asegura que estas dos últimas "van de la mano".

Reunión

Tras la visita, representantes de la comisión y de la Federació acudieron a la sede de la asociación de vecinos de la Albufereta Playa Blanca, donde se celebró una asamblea extraordinaria con la participación de unos 60 residentes de la zona. El encuentro estuvo marcado por la tensión, ya que la mayoría de los vecinos expresó su rechazo a la ubicación en Remo con Olimpo, al considerar que serían las urbanizaciones cercanas las que soportarían tanto el racó como los monumentos. El debate se generó pese a que el Ayuntamiento ya había anunciado el traslado de la hoguera a la calle Diana.

Con todo, los vecinos recordaron que la hoguera ya ha ido cambiando de ubicación en varias ocasiones y que siempre acaba planteándose en su entorno. Inicialmente se propuso situarla en el cruce de Colonia Romana con Remo, junto al aparcamiento del polideportivo, una opción que generó críticas por su proximidad a viviendas y al yacimiento arqueológico de Lucentum. Posteriormente se trasladó al vial Flora de España, aunque esta alternativa fue descartada por informes técnicos y de seguridad, además de la oposición vecinal.

Unos 60 vecinos acudieron a la reunión celebrada este sábado. / S.RODRÍGUEZ

El presidente de la asociación Albufereta-Playa Blanca, Ernesto Jarabo, subrayó que los vecinos están "a favor de la hoguera, pero no de la ubicación", y defendió el vial Flora de España como la mejor opción, pese a que el Ayuntamiento ya la ha descartado. Jarabo asumió que el emplazamiento de este año será provisional y que deberá buscarse otro en el futuro, recordando que se trata de las fiestas oficiales de la ciudad.

Durante la asamblea, varios vecinos criticaron la "falta de información, planificación e improvisación" en la gestión del conflicto. Por su parte, David Olivares, quien fue acogido y se sentó junto a Jarabo y parte de la directiva de asociación de vecinos de la Albufereta Playa Blanca, defendió que el barrio "ha sido estudiado de arriba a abajo" y recalcó que el racó es un espacio familiar, "no discotecas", además de recordar que las fiestas se celebran del 19 al 24 de junio y están reguladas por horarios y niveles de ruido. Durante la asamblea, se le preguntó por mensaje a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y aclaró nuevamente que la ubicación entre Remo y Olimpo no podía ser, y que la decisión ya le había sido trasladada a la Federació.

Olivares junto a representantes de la asociación de vecinos Playa Blanca. / S.RODRÍGUEZ

Julia Ñeco, que asistió a la reunión sin intervenir, ha denunciado además que la comisión está recibiendo "acusaciones muy graves" a través de redes sociales y correos electrónicos, en las que se les tilda de "gentuza" o se les acusa de generar suciedad, ruido y problemas de convivencia. "Estamos valorando si tomar acciones legales por estos mensajes", ha señalado. También asegura que han recibido amenazas de que no podrán disfrutar de la Fiesta.

"Yo voy a plantar"

Pese a todo, la presidenta insiste en que su intención es "hacer fiesta de forma pacífica y dialogando", aunque lamenta que no se haya querido dialogar con la comisión. "Yo voy a plantar", ha sentenciado.

La hoguera Albufereta, que plantará en sexta categoría, fue creada a finales de septiembre de 2025. En menos de un año, ya se han planteado cuatro emplazamientos distintos: Colonia Romana con Remo, el vial Flora de España, Remo con Olimpo y, ahora, la calle Diana número 19.