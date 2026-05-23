Las hogueras del sur protagonizan el XIX Festival de Bandas "Andrés Llorens" de Alicante

Una de las partes fundamentales de las Hogueras de Alicante, además de la pólvora, la indumentaria y sus monumentos, es la música. El Festival de Bandas "Andrés Llorens", en su edición número 19, ha vuelto a llevar la esencia de los pasodobles a un rincón de la ciudad. En este caso, las notas de ayer y hoy han envuelto a la calle Castor (distrito Florida Sur).

El acto ha comenzado con un breve pasacalles para presentar a las bandas escogidas para llevar a cabo el concierto este año; la Unión Musical "Ciudad de Asís" y Agrupación Musical "SCD Carolinas" que han hecho las delicias del público con sus interpretaciones bajo la dirección de Antonio Lillo Pérez y Jaume Pascual Sirera, respectivamente.

Un homenaje a las comisiones "del sur"

Dentro de las piezas elegidas, se guarda un significado muy especial. El son de toda una vida en la fiesta, su trayectoria, aniversarios o el honor de poder compartir experiencias a través de la música.

El repertorio ha contado con pasodobles imprescindibles como "Nino Llorens", de recuerdo como el dedicado a la fallecida "Loli Cuenca" de la comisión Francisco Albert o de celebración como el de la barraca Festa i Vi que cumple 60 años desde su fundación.

Pero también estrenos como la partitura para Fede Molinero, presidente de la hoguera Florida Sur; o la pieza en honor a la barraca "Alacant Jove".

La Agrupación Musical "SCD Carolinas" en el XIX Festival de Bandas "Andrés Llorens" de Alicante / Paula Lizcano

Todo ello gracias al trabajo de compositores, amantes de la fiesta, como Miguel Ángel Ivorra Olmedo, Marcos Belén Juan, Luis Molina Millá y Cristóbal Mora Santos.

Para finalizar esta velada musical, se ha pedido a ambas bandas subir al escenario para tocar de manera conjunta "Les Fogueres de Sant Joan" de Luis Torregrosa García y el "Himne a Alacant" de Juan Latorre Baeza.

Un concierto como antesala al "Inici de la Festa"

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, destacó en el XIX Festival de Bandas “Andrés Llorens” la importancia de recuperar este acto hace tres años como una forma de llevar la música festera a distintos puntos de Alicante y reforzar la unión entre los foguerers. Subrayó que la música y los pasodobles son esenciales para las Hogueras y defendió el apoyo continuo a las bandas y entidades musicales tanto desde las comisiones como desde la Federación.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha presentado el XIX Festival de Bandas "Andrés Llorens" / Paula Lizcano

Además, anunció que la música tendrá un papel protagonista en las próximas fiestas, adelantando un estreno histórico previsto para el 5 de junio relacionado con el inicio oficial de las Hogueras; el concierto "Inici de la Festa". Agradeció especialmente la colaboración de la Unión Musical Ciudad de Asís y de la Agrupación Musical Sociedad Cultural de Carolinas por participar en una noche tan especial.

Andrés Llorens como guía en el centenario de las Hogueras

El centenario de las Hogueras comienza a tomar forma. El Ayuntamiento de Alicante anunció el pasado jueves la creación de una fundación para coordinar las futuras celebraciones y tratar de recabar mayor financiación mediante subvenciones públicas y privadas. Al frente del órgano se situará Andrés Llorens, expresidente de la Gestora de Hogueras y exconcejal de Fiestas con reconocida trayectoria como foguerer, quien ya ha avanzado la programación de galas, desfiles y un monumento especial de cara al próximo 2028.