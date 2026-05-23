Todo listo para los Premios Laik: Aún puedes votar a tu influencer favorito

La cuenta atrás ya ha comenzado para los I Premios Laik 2026. El jueves 28 de mayo, Alicante celebrará una gala dedicada a los influencers y creadores de contenido de la provincia, una cita impulsada por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica para reconocer el talento digital alicantino.

En un momento en el que las redes sociales marcan tendencia, generan conversación y conectan a miles de personas cada día, estos premios nacen para poner en valor a quienes inspiran, entretienen, informan y crean comunidad desde el entorno digital. La gala, que se celebrará en Puntapiedra, reunirá a nominados, jurado, invitados y representantes del ámbito digital y empresarial.

Los Premios Laik nacen con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en el gran escaparate del talento digital alicantino. / Alex Domínguez

Los Premios Laik reconocerán el trabajo de creadores de contenido en once categorías: Humor y Entretenimiento, Moda, Gastro & Foodie, Viajes y Experiencias, Influencia Local, Salud, Deporte, Lifestyle, Motor, Belleza y Marketing Digital. En total, 33 nominados optan a los galardones de esta primera edición, que reflejan la diversidad del ecosistema digital de la provincia.

Entre los finalistas figuran perfiles especializados en humor, moda, gastronomía, viajes, salud, deporte, belleza, motor o divulgación digital. Todos ellos representan distintas formas de comunicar y de conectar con sus comunidades, desde quienes descubren rincones de Alicante hasta quienes comparten consejos, experiencias, recomendaciones o contenidos de entretenimiento.

Influencer del Año x INFORMACIÓN

Uno de los reconocimientos más esperados será el premio al Influencer del Año x INFORMACIÓN, que será elegido mediante voto popular. La votación sigue abierta hasta el martes 26 de mayo para que los lectores puedan apoyar a sus creadores favoritos y decidir quién merece alzarse con este galardón especial.

Cada usuario puede votar hasta a tres influencers distintos al día, una fórmula que permite respaldar a varios perfiles durante el periodo de participación. El nombre del ganador o ganadora se dará a conocer durante la gala del próximo jueves, en una de las categorías que más expectación ha generado dentro de los I Premios Laik.

Sorteo en Instagram para asistir a la gala

Además, INFORMACIÓN mantiene abierto el sorteo en Instagram para asistir a la gala de los Premios Laik con un acompañante. Para participar, hay que seguir la cuenta de INFORMACIÓN en Instagram, dejar un comentario mencionando a la persona con la que asistirías a la gala y darle like a la publicación. Una oportunidad para vivir desde dentro una noche dedicada al talento digital de Alicante.

Los ganadores del resto de categorías han sido elegidos por un jurado profesional vinculado al mundo de la comunicación, el marketing, la empresa y el entorno digital. El jurado de esta primera edición se reunió para deliberar y escoger a los premiados, cuyos nombres se desvelarán durante el evento.

La gala estará presentada por Pablo González, digital marketing manager en Prensa Ibérica y creador de contenido, conocido en redes sociales como @pegameunviaje.

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Con esta iniciativa, INFORMACIÓN y Prensa Ibérica buscan reconocer el crecimiento y el impacto de la creación de contenido digital en la provincia de Alicante. Los I Premios Laik nacen con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en un escaparate para quienes han hecho de una publicación, un vídeo o una recomendación una forma de inspirar, entretener y conectar con miles de personas.