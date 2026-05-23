La sociedad civil y la izquierda recuerdan a las víctimas del bombardeo del Mercado Central de Alicante

La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante ha rememorado este sábado, junto a un centenar de personas, a las víctimas del brutal bombardeo de la aviación fascista que el 25 de mayo de 1938 segó las vidas de 300 alicantinos.

El homenaje, junto a la placa conmemorativa situada en el suelo de la plaza 25 de Mayo, a los pies del Mercado Central, no contó con la presencia de ningún miembro del equipo de gobierno municipal, como viene sucediendo desde hace dos años. Este 2026, por tercera vez, el Ayuntamiento organizará otro acto institucional separado del que ha llevado a cabo la Comisión Cívica.

Sobre esta ausencia, Isabel Selfa, representante de la Comisión Cívica, ha reconocido que "lo ideal sería que todos nos uniéramos, pero no siempre se puede conseguir lo que uno desea". "Yo recuerdo un año que se hacía conjunto, intervino primero el Ayuntamiento y cuando terminaron se llevaron la megafonía. Nosotros siempre cursamos invitaciones, pero han respondido que por cuestiones de agenda no podían participar", ha lamentado.

Un crimen de guerra

Selfa también fue la encargada de pronunciar el manifiesto, en el que recordó los hechos fatídicos de aquella mañana de mayo de 1938, cuando 9 aviones italianos bajo órdenes del bando nacional bombardearon el Mercado Central. "Fue un ataque deliberado contra la población civil. No fue una desgracia inevitable, fue un crimen de guerra", ha remarcado en el discurso.

De vuelta al presente, la Comisión Cívica ha dado dos toques de atención a las administraciones. Al Ayuntamiento le ha afeado que durante la jornada de dinamización comercial del pasado sábado se instalasen estands de comida y una paella sobre la losa conmemorativa. "La plaza es grande y rogamos que se respete en un futuro", ha reclamado Selfa.

Por otra parte, al Gobierno de España le han exigido que lleven a cabo las gestiones necesarias para que por fin sean colocadas las placas de Lugar de Memoria Democrática, tanto la que debe ir en la plaza 25 de Mayo como la que está destinada al puerto, autorización que en este último caso debe cursar la Autoridad Portuaria.

Asimismo, han recordado que en las parcelas 12 y 19 del cementerio quedan por exhumar fosas con restos de algunas de las 726 personas ejecutadas durante la dictadura y de decenas de víctimas del bombardeo del mercado.

Dignificar a las víctimas

"Está previsto que en octubre o noviembre se reanuden las exhumaciones de una de las fosas con los restos de 52 personas", ha anunciado Selfa en su manifiesto, donde también revela que la Comisión Cívica "tiene el propósito de levantar un memorial permanente en la parcela 12 que recuerde a las víctimas y a su ideario".

Del mismo modo, trabajan en eliminar el catafalco vacío dedicado a José Antonio Primo de Rivera porque "no pueden y no deben reposar juntas víctimas y victimarios". Igualmente, lanzaron una crítica a la Ley de Concordia aprobada por el PP y Vox en 2024 y paralizada parcialmente hace un año por el Tribunal Constitucional.

Tras la lectura del manifiesto, la multitud se acercó hacia la losa conmemorativa del bombardeo y depositó sobre ella flores con los colores de la bandera republicana.

Reacciones políticas

Con la ausencia del equipo de gobierno, la representación política en el acto fue exclusiva de la izquierda. Los tres partidos con representación en el Ayuntamiento estuvieron presentes y encabezados por sus portavoces municipales. Asimismo, también acudieron líderes sindicales de UGT y de CC OO.

Ana Barceló, por parte del PSOE, ha afeado al alcalde Luis Barcala que "quienes luego hablan de concordia o de respeto institucional nunca estén presentes en los espacios donde realmente se defiende la memoria democrática de esta ciudad”.

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Rafa Mas, portavoz municipal de Compromís, considera "inadmisible que el equipo de gobierno no participe y se haya desvinculado del movimiento asociativo que reivindica la memoria histórica". Del mismo modo, Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, ha puesto en valor que "la memoria democrática no nació en un despacho del PP, la sostuvo durante décadas la sociedad civil", razón por la cual no se puede "invisibilizar" a la Comisión Cívica, que además cumple 50 años en marcha.