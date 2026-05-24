Les Naus, la política del olvido

"No voy a parar, voy a ir hasta el final y con todas sus consecuencias. No voy a dejar pasar este asunto sin exigir responsabilidad, sea quien sea y caiga quien caiga. Y todos ustedes van a tener información en tiempo real de todos los informes que se elaboren". Aunque parezca difícil de creer vistos los últimos movimientos en el PP, estas fueron las palabras del alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante el pleno ordinario de enero en el Ayuntamiento, una sesión marcada por el escándalo de las adjudicaciones de viviendas de Les Naus, que este diario desveló ese mismo día, el 29 de enero.

Por aquel entonces, aún en shock por un titular ("La concejala y un arquitecto de Urbanismo y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de la primera promoción de viviendas protegidas en dos décadas en la ciudad") que ha removido cimientos en la política, ha provocado la inclusión de "cláusulas antifraude" en planes nacionales y ha forzado, por el momento, tres dimisiones, Barcala se erigió como el abanderado de la lucha contra todo aquello con aroma a corruptelas, el mayor defensor de la transparencia.

Pero el tiempo, en ocasiones, es el mejor notario de la realidad. Y cuatro meses han sido suficientes para evidenciar que las palabras, palabras son. Barcala ha pasado de asegurar que no iba "a parar" y que iría hasta el final con "todas sus consecuencias" a que su partido maniobrase hasta última hora para intentar evitar su comparecencia ante la comisión de las Cortes que investiga las polémicas adjudicaciones.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el primer pleno tras destaparse el escándalo de Les Naus. / Rafa Arjones

Finalmente, tendrá que ir y dar las explicaciones (careo mediante con los grupos con representación en el parlamento autonómico) que, por ahora, no ha ofrecido en el Ayuntamiento de Alicante, donde ni ha acudido a la comisión (alegará que no ha sido llamado, pese a que el órgano lo preside el PP) ni ha dicho si irá, en caso de ser convocado (ahí, y solo ahí, su participación es voluntaria).

Curiosa manera la del alcalde de Alicante (tanto en las Cortes como en el Ayuntamiento) de querer arrojar luz sobre un asunto tan turbio como el que envuelve a los pisos de Les Naus. En esas primeras palabras también subrayó que los grupos de la oposición iban a "tener información en tiempo real de todos los informes que se elaboren".

Huelga recordar, sin rebuscar más, el informe firmado por el vicesecretario (el mismo que ocupa de manera irregular el puesto de secretario desde hace casi dos décadas, la mitad del tiempo gracias a Barcala) para intentar torpedear la comisión (que en parte ha conseguido, con dos dignas salvedades), o la información ocultada a la oposición, que también destapó este diario, sobre las primeras negativas a comparecer ante el órgano. Una vez fracasado el objetivo de no acudir a dar la cara ante las Cortes, el alcalde dispone de tiempo (indeterminado, por ahora) para prepararse su comparecencia y evitar lapsos de memoria que dilapiden, aún más, esa intención inicial de contribuir a esclarecer el escándalo.

Una segunda oportunidad para recordar lo vivido (sin amnesias selectivas) tendrán todos aquellos, ya fueran en calidad de testigos o de imputados, que acudieron esta semana ante la jueza con la evidente intención de colaborar lo justo en la investigación, pese a que, según repiten, no tienen nada que esconder.

Señalados

Rocío Gómez podrá hacer memoria para recordar si se adhirió a la cooperativa junto a su marido en 2018 (como trasladó a Alcaldía al destaparse el caso) o si solo lo hizo su marido (como dijo ante la jueza), también para recordar las peticiones reiteradas de Patrimonio sobre el expediente, las exigencias del gestor de la cooperativa (de la que ella ya formaba parte) a la concejalía que ella dirigía (Urbanismo) o para preguntar un domingo a sus suegros si están empadronados en la urbanización (por cierto, lo está, solo él, desde mediados de enero).

Pérez Hickman, junto a su abogado, en las inmediaciones de los juzgados / Rafa Arjones

Poca comunicación debe haber también en la familia de María Pérez-Hickman (otro "fichaje" de Barcala para su gobierno, ya dimitida como directora general tras saberse que tres familiares residen en Les Naus), ya que sostiene que sus dos hijos se enteraron del residencial de VPP por un primo (también adjudicatario) y no por ella, pese a ser la máxima responsable técnica de la Mesa de Contratación municipal por donde pasó el expediente para la enajenación de la parcela.

Aunque para no olvidar, tras las comparecencias judiciales, la controvertida falta de memoria de una pieza clave en el proceso: Paloma Romero, la jefa de Patrimonio que advirtió a Barcala de las posibles irregularidades. Pese a que en sus informes (varios, entre oficiosos y oficiales) entraron y salieron los nombres vinculados al Ayuntamiento y también alusiones directas a la responsabilidad municipal por "velar porque el reparto" se hubiera "efectuado conforme a los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia", la funcionaria dice ahora no recordar qué pasó para que se produjeran esos cambios. Por suerte, en este caso, está casi todo por escrito, salvo las órdenes que, de haberlas, pudieron ser verbales.

Quien fue con los deberes hechos al juzgado fue el técnico de Urbanismo que sí recordó cuestiones de su trabajo diario, muy a pesar del arquitecto imputado del área. Qué menos.

Que le pase la receta a Barcala y a todos aquellos llamados por las Cortes para que aporten luz, que son muchas las dudas que sobrevuelan un caso aún sombrío y escasa la colaboración de quienes lo saben todo.