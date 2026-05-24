Una marcha modernista reivindica un futuro cultural para el cine Ideal de Alicante

Las calles del centro de Alicante han viajado un siglo al pasado con atuendos modernistas al ritmo de música de época. Una manifestación cultural que tiene una causa reivindicativa: que el cine Ideal, icono de la arquitectura modernista alicantina, tenga el mayor grado de protección y un uso cultural para la ciudad.

La "marcha modernista" fue convocada por las asociaciones Unir Alacant, Salvem l'Ideal y Salvem el Nostre Patrimoni, y también ha servido de celebración por la negativa municipal a convertir el antiguo cine, considerado Bien de Relevancia Local, en un hotel.

Alicante viaja al siglo XX para salvar el patrimonio / Jose Navarro

"Hemos salvado al Ideal de la demolición de su interior modernista", ha proclamado Gonçal Ponç, portavoz de Salvem l'Ideal, delante de las personas congregadas en la avenida de la Constitución. Para resaltar el valor histórico del cine erigido entre 1924 y 1925, Ponç ha explicado que "es el único edificio concebido como modernista desde su inicio" y que "rompió la tradición constructiva de la ciudad por sus volúmenes asimétricos, que obedecían a la funcionalidad".

Una manifestación diferente

La marcha partió desde el Ideal al paso que marcaba la Big Band de la SCD Carolines. Además, en cabeza daban demostraciones de baile los profesores y alumnos de las academias Lindy Hop The Nest y The Lemon Swing. Una estampa que levantaba las miradas, y las cámaras, de los locales y visitantes que disfrutaban la mañana del domingo.

"La ciudadanía ha hecho su parte, ahora falta que el Ayuntamiento y la Generalitat hagan la suya" Gonçal Ponç — Portavoz de Salvem l'Ideal

Los participantes emprendieron un paseo por las calles del centro tradicional en el que pasaron frente a varios edificios y elementos urbanos de la arquitectura modernista alicantina. Un patrimonio que, indican los convocantes, hay que proteger con la aprobación definitiva del Catálogo de Protecciones de Alicante. "Han pasado seis años desde la aprobación provisional y hasta que no se apruebe el catálogo definitivamente se seguirá perdiendo patrimonio", ha asegurado Ponç.

Uso cultural para la ciudad

Si bien se evitó la demolición de su interior, ahora queda pendiente recuperar el edificio del Ideal, que permanece cerrado desde 2002. Ponç ha recordado que "la ciudadanía ha hecho su parte, ahora falta que el Ayuntamiento y la Generalitat hagan la suya. Ya se votó en los presupuestos participativos que la Generalitat lo comprara, y ese dinero se quedó en el remanente porque la Generalitat no quiso comprarlo".

ALEX DOMÍNGUEZ

Sobre el futuro más cercano, solo ha podido detallar que, según la poca información que le llega, "hay tres interesados en darle un uso cultural pero no sabemos si mediante un alquiler o una compra". Este último detalle no es baladí, pues si se produjese una compraventa del inmueble, la administración podría ejercer derecho de tanteo y retracto.

Lo prioritario para Ponç es que el edificio vuelva a tener un uso cultural. "Siempre hemos defendido un uso público y cultural, pero el uso cultural va por delante, aunque sea privado. Mientras no se destruya el interior modernista y el cine Ideal siga siendo el mejor ejemplo de la arquitectura cinematográfica valenciana, hará un bien a la ciudad de Alicante", ha defendido el portavoz de Salvem l'Ideal.