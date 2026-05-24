La provincia de Alicante roza los 30 grados en un día plenamente soleado

Alicante afronta este domingo 24 de mayo con un tiempo muy estable y temperaturas que seguirán en valores altos y confortables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por el predominio del sol y las nubes altas, que irán disipándose conforme avance la mañana para dejar los cielos prácticamente despejados en toda la provincia.

La previsión apunta a que las nubes matinales darán paso rápidamente a un ambiente soleado, sin riesgo de precipitaciones y sin las nieblas costeras de los últimos días. Las temperaturas apenas variarán, consolidando el ambiente cálido con máximas de hasta 27 grados en la capital y en buena parte del litoral, mientras que el viento soplará flojo de componente este por la tarde, dejando una sensación muy agradable junto al mar.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina seguirá este domingo con ambiente plenamente primaveral y cielos que quedarán despejados desde el mediodía. Las temperaturas se moverán entre los 18 grados de mínima y los 27 grados de máxima, con sensación suave desde primera hora y calor moderado durante las horas centrales. El viento será flojo del este y el ambiente resultará muy agradable en la costa.

El tiempo en Elche

Elche volverá a registrar una jornada marcada por el sol y la estabilidad. El cielo permanecerá poco nuboso tras retirarse las nubes altas de la mañana y no se esperan lluvias. Los termómetros oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 30 grados de máxima, con un ambiente cálido y seco en las horas centrales del día y viento flojo.

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará este domingo de otra jornada muy tranquila junto al mar, con predominio del sol y apenas unas nubes decorativas. El ambiente seguirá siendo ideal para la playa, con temperaturas que se moverán entre los 18 y los 25 grados. El viento flojo de componente este garantizará una sensación térmica muy cómoda en el litoral.

El tiempo en Elda

Elda seguirá este domingo con tiempo plenamente estable en el interior. El sol dominará durante casi toda la jornada y los termómetros subirán hasta los 29 grados de máxima, con una mínima de 14 grados. El ambiente será seco y el contraste térmico entre la mañana y la tarde volverá a ser el protagonista del día.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este domingo una jornada muy apacible, con sol, algunas nubes altas residuales y ambiente agradable junto al mar. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 25 grados, con viento flojo y una humedad que volverá a subir al final del día de forma habitual en la costa sur de Alicante.

El tiempo en Orihuela

La Vega Baja mantendrá el tiempo estable este domingo, con cielos que se limpiarán por completo antes del mediodía. En Orihuela se espera una jornada soleada y cálida, con temperaturas que se moverán entre los 15 grados de mínima y los 27 grados de máxima, acompañadas de vientos flojos de dirección variable.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá un domingo de absoluta tranquilidad meteorológica. El sol ganará terreno tras una mañana de nubes altas y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 28 grados. La tarde será bastante cálida para la época, dando paso a una noche todavía fresca debido a la altitud de la zona.

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El tiempo en Dénia

Dénia disfrutará en el litoral norte de una jornada radiante y con cielos despejados durante el mediodía. Con el paso del tiempo, la niebla se hará presente. Las temperaturas máximas subirán hasta los 27 grados, con una mínima de 16 grados.