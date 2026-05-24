Cinco grandes sagas de doctores

No es extraño que la medicina fuera una vocación «contagiosa» entre los miembros de una misma familia, al unir esta profesión la ciencia, el humanismo y un claro espíritu de servicio. En el siglo XIX la figura del médico era siempre respetada, popular y muy querida especialmente en los entornos rurales donde tenía que asistir a los enfermos sin horario y cuidarlos de toda clase de males. Los periodos de epidemias pusieron a prueba de manera fehaciente su entrega, su abnegación y valentía, a pesar del evidente riesgo que corrían sus vidas y la de sus propias familias. Los testigos más directos de los valores de un médico y de su prestigio social eran sus hijos, de ahí que surjan también médicos entre los varones de esa generación e incluso que en muchas ocasiones las hijas, destinadas a la atención preferente del cuidado de la casa y de la prole, contrajeran matrimonio con otros médicos. Esta transmisión vocacional llegará a extenderse de manera ininterrumpida a muchas generaciones, formando importantes y longevas sagas.

El más popular

Esta saga se remonta a finales del siglo XVIII y está formada por varios miembros de la familia Blanch y por Pedro Sebastiá Tomás. Todos parientes, los dos primeros por consanguinidad y el tercero por unión matrimonial. Nicolás Blanch Alberola, hijo de Antonio Blanch y Teresa Alberola (Alicante 1794-Alicante 1832), cirujano-sangrador, estaba casado con Mª Magdalena Cabrera Tomás, tenía muchos hermanos y varios hermanastros por el segundo matrimonio de su padre con Esperanza Moreno. Uno de ellos era Antonio Blanch Moreno (Alicante 1798-X) sangrador y esposo en 2ª nupcias de Manuela Jover Vidal. De este último matrimonio nace Nicolás Blanch Jover, vinculado a la medicina según el padrón de 1841.

Con Mª Antonia Blanch Alberola (Alicante 1788-X) contrajo matrimonio en 1805 el médico Pedro Sebastiá Tomás (Penáguila 1778-X). Tuvieron muchos hijos, dos se dedicaran a la medicina.

Pedro Sebastiá Blanch (Alicante 1813-1878). Fue contratado como médico titular por el Ayuntamiento en 1836 y ejerció también como cirujano titular en 1841-1845. Se desposó en 1840 con Carmen Peyret Bosque. Tiene calle en Alicante. Comenta el cronista alicantino Gonzalo Vidal Tur al describir a las personas que forman nuestro callejero, que Pedro Sebastiá «no solo atendía al enfermo pobre, sino que también remediaba sus necesidades con el óbolo de su desprendimiento».

Remigio Sebastiá Blanch (Alicante 1824-X), se estableció en Alicante en 1846 y tuvo a su cargo la asistencia de las cigarreras alicantinas. También cuenta con una calle en nuestra ciudad. De él nos dice el cronista «que era el médico más popular que ha tenido Alicante en la 2ª mitad del siglo XIX. Médico de los pescadores y de todo el Arrabal Roig e inmediaciones, cuidando de todas aquellas personas humildes». Vivía en la calle Villavieja 27-29. Se le concedió la Cruz de 1ª clase de la Orden Civil de la Beneficencia por los servicios prestados en las epidemias. Cuando se jubiló, en 1887, figuraba como médico de las Casas de Beneficencia y era el más antiguo de los médicos alópatas de la ciudad.

Juan Sebastiá Teijeiro 1914. / Imagen CVCH

Por último señalamos a Juan Sebastiá Teijeiro (1866-Alicante 1949), hijo de Raimundo Sebastiá Blanch, farmacéutico y Emilia Teijeiro, fue médico de la Fábrica de Tabacos y de la enfermería de la Plaza de Toros, facultativo de la sección de higiene y de la Beneficencia Municipal-Casa de Socorro, llegando a ocupar su decanato en 1929, tras el retiro de Pascual Pérez Martínez y hasta su jubilación en 1936. Ejerció como presidente del Colegio de Médicos 1927-1930 y tuvo consulta clínica en la calle San Nicolás 14-2 y luego en la calle Jorge Juan 29-31.

La Voz de Alicante 27-6-1908. / INFORMACIÓN

Psiquiatría

José Mª Esquerdo Zaragoza (Villajoyosa 1842-1912) hijo de Jaime Esquerdo Soriano y Rita Zaragoza, campesinos, quedó al nacer huérfano de padre y fue su tío Juan Zaragoza, agustino, quien se encargó de su educación y la de sus muchos hermanos. Inició la carrera eclesiástica pero se inclinó por la medicina, que inició en Valencia y terminó en Madrid, donde se doctoró en 1865. Ingresó por oposición en la Beneficencia Provincial de Madrid, mostrando un gran interés por la psiquiatría, aplicando nuevas técnicas. En 1877 montó un famoso sanatorio Psiquiátrico en Carabanchel. Se casó primero con Asunción Rubio Barber y luego con Luisa Sáez Montoya, con la que tuvo 5 hijos. Dos de ellos, Jaime Esquerdo Sáez (Madrid 1873-Madrid 1940, casado con Carmen Ribera Gutiérrez) y Juan Esquerdo Sáez, (1877-X, casado con Adela Tardón Sillas), trabajaron con su padre. Su hija Luisa Esquerdo Sáez contrajo matrimonio con el médico Vicente Álvarez (Rodríguez De) Villamil (1882-1957), propietario de la finca Bernabeleva en Madrid desde 1923 y director del Hospital madrileño Niño Jesús.

Sanatorio Esquerdo en Madrid. / INFORMACIÓN

Del primer matrimonio del hermano de José Mª Esquerdo Zaragoza, Juan Bta Esquerdo Zaragoza, maestro, nació Santiago Esquerdo Lloret (X-Madrid 1918) médico, fiel colaborador de la instalación y funcionamiento del Manicomio de Carabanchel, casado con Isabel Dale, tuvieron a Juan Esquerdo Dale, que terminó su carrera de medicina en 1912 dedicándose a las enfermedades nerviosas. De su segundo matrimonio Juan Bautista Esquerdo Zaragoza con Mª Rosa Iborra Such, también maestra, nació Alfonso Gaspar Esquerdo Iborra (Villajoyosa 1860-1922), que se casó tres veces. La primera en 1884 en Villajoyosa con Josefa Furió Domenech, luego en 1895 en Buenos Aires con Josefa Arecha Reynosa, con la que tuvo tres hijos, y más tarde con Giacomina Bellani. Ejerció la medicina en América viniendo largas temporadas a España. Santiago Esquerdo Arecha (1896) y José Mª Esquerdo Arecha (1898) fueron médicos.

José Mª Esquerdo Zaragoza. / Imagen CVCH

Mª Consuelo Esquerdo Iborra, (1865) se casó con el médico Francisco Martín de Santaolalla (Madrid ca. 1864-1921). Trabajó para la Beneficencia Municipal de Alicante y tuvo consulta, primero en Plaza Castelar 3-5, que traslada a la calle Sagasta 49-2º. Forma parte en diversas ocasiones de la junta del Colegio de Médicos. Tres de sus hijos fueron médicos. Juan José Martín de Santaolalla Esquerdo, estuvo sirviendo en la Beneficencia Municipal y Provincial de Alicante y también ayudó en el hospital psiquiátrico de su tío José Mª Esquerdo en Madrid. En su consulta de la calle Gerona 4, que pasa a la calle Alfonso el Sabio 7-1º, atendía a enfermos de pulmón y corazón y realizaba analíticas. Francisco Martín de Santaolalla Esquerdo trabajó también en la Beneficencia Provincial de Alicante y se casó con Lucrecia de la Viña, hija menor del acaudalado Prudencio de la Viña. Compartió las consultas con su hermano Juan José. Alfonso Martín de Santaolalla Esquerdo, abrió consulta primeramente en la calle Gerona 5 y luego en San Fernando 46 para enfermedades de la sangre, infecciosas y de nutrición. Se casó con Maruja Ruiz Palazón, hija del afamado comerciante Roque Ruiz.

Alfonso Esquerdo Iborra. / Imagen CVCH

Varias generaciones

El fundador de esta saga es Evaristo Manero Mollá (Relleu 1849- Alicante 1916). Sus padres eran Casiano Manero Pérez, agricultor de Relleu, y Rafaela Mollá López, nacida en Alicante en 1925, maestra de escuela. Cuando su madre enviudó toda la familia se trasladó a la calle Sagasta donde vivían los abuelos maternos. Por su participación en la revolución de 1868 tuvo que huir a Barcelona, donde acabó los estudios de medicina iniciados en Valencia. Colaboró en Alicante como médico higienista en la pandemia de 1871, en la que se contagió. Después ejerció en Cuenca, regresando de nuevo a Alicante e ingresando en la Beneficencia Municipal. Fue fundador de la Cruz Roja y su presidente durante muchos años, miembro fundador del Ateneo Alicantino, director del Boletín del Colegio de Médicos, miembro de su junta en distintas ocasiones y presidente de la misma en 1903-1905. Por su probada valía fue nombrado socio emérito de varias instituciones y merecedor de distinciones y galardones como la calle alicantina que lleva su nombre, la Cruz de la Orden de Beneficencia, y la Cruz de Epidemias y el título de Hijo Predilecto de Relleu. Se casó con Mélida Pineda Navarro y tuvieron 4 hijos.

Al fondo, casa de la familia Manero en Rambla de Méndez Núñez. / INFORMACIÓN

La siguiente generación la forman Evaristo Manero Pineda (Alicante 1875-1936. Trabajó en la Beneficencia Provincial y local, presidente del Colegio de Médicos 1917-1927, casado con María Carratalá García y padre aproximadamente de 10 hijos) y Carlos Manero Pineda (Alicante 1888-1980, esposo de Teresa Guardiola Rodríguez. Prestó sus servicios en el Hospital Provincial y en las Casas de Beneficencias llegando a ser el director de ambas). Toda la familia Manero vivía en 1916 en la casa de la calle Zaragoza 3, que construyeron de nueva planta y a la que añadieron en 1925 la colindante señalada con el nº 1, dándole una forma de pequeño torreón. El edificio fue expropiado y derruido para continuar la avenida de Méndez Núñez hasta Alfonso el Sabio.

Evaristo Manero Pineda. / Colegio de Médicos de Alicante

En la tercera generación de los Manero estaban Carlos Manero Guardiola, Evaristo Manero Guardiola, Federico Manero Guardiola (fundador de la clínica San Carlos en 1975, hoy Vithas) y Evaristo Manero Carratalá.

La saga continua actualmente y cuenta con una media docena de médicos distribuidos entre las provincias de Alicante, Madrid y Barcelona.

Dr. Evaristo Manero Mollá. / Imagen CVCH

En San Juan

Pedro Ivorra Bellvert, médico y alcalde de Sant Joan en 1868, donde residía. Se casó con Leonor Ferrándiz. Su hijo Francisco Ivorra Ferrándiz (1862-1932) siguió la profesión del padre, en 1886 estaba como médico de Sant Joan y fue médico de las cigarreras. Contrajo matrimonio con Vicenta Gosálvez López de Mutxamel y tres de sus hijos fueron médicos. Francisco Ivorra Gosálvez consta como médico honorario de la Beneficencia Provincial de Alicante en 1931, viviendo en la calle San Fernando Letra B. Estaba casado con Rosa Ruzafa Mira.

El Día 9-4-1927. / INFORMACIÓN

Pedro Ivorra Gosálvez, era medico de Sant Joan pero abrió una consulta en Alicante en 1927 para pacientes de enfermedades nerviosas en la calle Bailén 9. Se casó con Francisca Miralles Guerra y eran propietarios de la finca «El Reloj» en Sant Joan (hoy calle Cervantes 19). José Mª Ivorra Gosálvez (1899-1960) figura al igual que su padre como médico de la Fábrica de Tabacos, estaba casado Carmen Piñol Escolano (hija de Elvira Escolano Cortés y Pedro Piñol Queranto), sobrina por tanto del médico Silvio Escolano Cortés, eran dueños de la finca «Pedro José» del municipio de Sant Joan (hoy Juzgado de Paz).

En Mutxamel

Vinculada a la población de Mutxamel se encuentra está saga que se extiende por lo menos a cuatro generaciones. De Manuel Ruzafa, médico y casado con Francisca Morant, nace entre sus hijos Manuel Ruzafa Morant (Mutxamel ca. 1811- Mutxamel 1875) también médico y esposo de Mariana Mallol Sala, de Alcoy.

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Plaza Manuel Ruzafa Mallol. Mutxamel / INFORMACIÓN

De este último matrimonio, tras el nacimiento de dos hijas Adelina y Mª Agustina Ruzafa Mallol, nace Manuel Tadeo Ruzafa Mallol (Mutxamel 1851-Mutxamel 1919), todo su futuro pronosticaba que éste también se dedicaría a la medicina, pues su padrino de bautismo fue Juan Bautista Molina, médico de Sant Joan, además se casó con Loreto Antón Torregrosa, hermana del facultativo Francisco Antón Torregrosa, cuyo sobrino Francisco Antón Pastor ejercerá igualmente la medicina en Alicante como ginecólogo. Después vinieron sus hermanos Mariana, Emilio, Julia y Agustín Ruzafa Mallol. El matrimonio Ruzafa-Antón tuvo siete hijos (Manuel, Adrián, Francisco, Loreto, Francisco, Ángeles y Luis). Con Luis Ruzafa Antón (1899) casado con Francisca Peñalver Balsalobre en 1927, finaliza, hasta donde conocemos, esta saga. A la plaza de los Árboles, donde se hallaba la vivienda de la familia Ruzafa, se le cambió su nombre por el de Plaza del Doctor Manuel Ruzafa Mallol.