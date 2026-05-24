Esquerra Unida ratifica a Manolo Copé como su candidato a alcalde de Alicante

Esquerra Unida Alacant ha celebrado este domingo su asamblea local, en la que ha ratificado a Manolo Copé y Lucía Ibáñez como cabezas de la candidatura que presentará a las próximas elecciones municipales. Una vez dado este paso, la organización es la primera de la izquierda en definir su alcaldable a un año de los comicios.

La asamblea ha servido también para definir el perfil político de la formación de cara al próximo mandato. Los militantes han aprobado el borrador de programa electoral, donde reivindican un ideario abiertamente anticapitalista, ecosocialista, antifascista y feminista, con una propuesta orientada a la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la justicia social, la participación ciudadana y la transición ecológica.

Llamamiento a la unidad

Desde el partido señalan que han recogido "el sentir mayoritario de colectivos sociales y votantes de izquierda" que han expresado su voluntad de "unir a las fuerzas de la izquierda alicantina". Algo que aspiran a hacer con "el proyecto, la voz y las siglas de Esquerra Unida" en las próximas elecciones municipales.

"Una candidatura comprometida con lo que Alicante necesita: menos especulación, más derechos y un Ayuntamiento que trabaje para la clase trabajadora y no para unos pocos” Manolo Copé — Cabeza de lista de Esquerra Unida Alacant en las próximas elecciones municipales

La organización ha explicado que durante los últimos meses ha trabajado “con voluntad de diálogo y espíritu de confluencia” para explorar posibles acuerdos con otras fuerzas del espacio político de izquierdas, con la intención de lograr una candidatura lo más unitaria posible de cara a obtener unos resultados que permitan cambiar el rumbo de Alicante.

El cabeza de lista, Manolo Copé, ha destacado el valor político de la jornada: “Hoy hemos demostrado que somos una organización viva, con proyecto y con ganas. Tenemos un programa construido desde abajo, con nuestra militancia, y una candidatura comprometida con lo que Alicante necesita: menos especulación, más derechos y un Ayuntamiento que trabaje para la clase trabajadora y no para unos pocos”.

"En el ADN de nuestra organización está la confluencia y, si existen posibilidades reales de unión de la izquierda, ahí estaremos" Lucía Ibáñez — Coordinadora de Esquerra Unida Alacant

Por su parte, Lucía Ibáñez, coordinadora de la formación y segunda de la lista, ha invitado a las demás formaciones de izquierdas a llegar a un consenso: “Hemos presentado unas líneas programáticas para empezar a trabajar con todos los colectivos de esta ciudad y construir un programa que represente a la mayoría. En el ADN de nuestra organización está la confluencia y, si existen posibilidades reales de unión de la izquierda, ahí estaremos. Invitamos al resto de fuerzas progresistas, desde la responsabilidad, a construir una alternativa que permita que Alicante tenga un gobierno al servicio de la clase trabajadora”.

Con el programa aprobado este domingo, Esquerra Unida pretende situarse como "una voz inequívoca de la izquierda transformadora en Alicante". La candidatura, señalan desde el partido, refleja la diversidad, la experiencia y el arraigo social del proyecto político y se completa con José Antonio Fernández Cabello.

Apoyo a la huelga educativa

Además, la formación política ha aprobado una resolución de apoyo al profesorado y al conjunto de la comunidad educativa en el marco de la huelga indefinida del sector, respaldando las reivindicaciones planteadas en defensa de la escuela pública, la dignidad del profesorado, la mejora de las condiciones laborales y la necesidad de garantizar recursos suficientes para todas las etapas educativas. Esquerra Unida Alacant ha querido expresar así su compromiso con la educación pública frente a "las políticas de recortes y la falta de diálogo que están afectando al sistema educativo valenciano".

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La asamblea ha contado con la presencia de Rosa Pérez, coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, y Rafa Belda, secretario de Organización, que han acompañado a la militancia alicantina en una jornada que han descrito como de debate, impulso político y reafirmación del proyecto municipal.