El Hospital de Alicante cerrará este verano 215 camas, entre ellas en la planta de Ginecología por primera vez

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, el principal de la provincia, cerrará este próximo verano un total de 215 camas, de ellas 77 en julio, 87 en agosto y 51 en septiembre. Son algunas más que el año pasado (se bloquearon 207) pero la principal novedad es que por primera vez se cierra la planta de Ginecología, sumándose a otras más habituales que se utilizan para el reagrupamiento de espacios en verano como Digestivo, Traumatología y la Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI). En la segunda quincena de junio y en la primera de octubre no está previsto bloquear camas.

Estos datos aparecen en la propuesta del plan de vacaciones 2026 que la gerencia del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General ha remitido a la junta de personal donde se puntualiza que se hará esta remodelación «si la presión asistencial lo permite».

En el documento figura que la Conselleria de Sanidad ha establecido un límite del gasto del plan para el área de salud en algo más de 5,5 millones de euros, frente a los 5,2 del verano del año 2025, «teniendo en cuenta la necesidad de contar con el máximo posible de recursos humanos disponibles».

Inquietud del personal por la clausura de la zona de parturientas, que precisan cuidados específicos

Menos quirófanos

También marca los quirófanos que se cerrarán en verano debido a la merma de actividad por las vacaciones de los profesionales. Lo habitual es que funcionen 24. Sin embargo, en julio habrá disponibles en torno a la quincena para operaciones con anestesia general; en agosto una decena y en septiembre entre doce y quince, por dos de anestesia local en cada uno de los meses estivales.

Además, se sustituirá al 11,55 % de los médicos del Hospital General (76 de 658). En Enfermería al 55 % de la plantilla (547 de 994); a la mitad de las matronas; al 16 % de los fisios; el 65 % de los técnicos especialistas; el 49 % de los técnicos auxiliares de Enfermería; al 50 % de los celadores y al 33 % en el personal no sanitario.

Algo habitual a excepción de los servicios de Urgencias. «El personal se va de vacaciones y se cierran quirófanos, consultas externas y camas porque en teoría hay menos hospitalización», dijo en su momento Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos.

Personal y sindicatos de otros departamentos no han recibido aún el plan pese a solicitarlo, con la excepción de Alicante-Hospital General y Alcoy, donde se cerrarán 12 habitaciones de la planta de especialidades, que tiene 26.

En el caso del área de Alicante, los sanitarios entienden que esta planificación no garantiza una atención segura, de calidad ni unas condiciones laborales adecuadas para los profesionales, generando sobrecarga asistencial, incremento de riesgos psicosociales y deterioro del servicio público pues no llegan ni a dos por cada diez los médicos que se sustituirán durante su descanso (aunque hay que tener en cuenta que se contará con el refuerzo especial de los 61 MIR que se incorporan en junio).

Representantes de los profesionales alegan contra los recortes cuando aumenta la población

Seguridad del paciente

Este es uno de los aspectos que más preocupa a los trabajadores junto al cierre inusual de Ginecología. «La situación vuelve a generar una enorme inquietud entre profesionales y pacientes ante el anuncio del cierre de cuatro plantas durante los meses de julio y agosto (tres en septiembre), entre ellas una especialmente sensible como es la planta de Ginecología. Estas decisiones no son meros ajustes organizativos. Tienen consecuencias directas sobre la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y las condiciones laborales de quienes sostienen diariamente nuestro sistema sanitario».

En opinión de los profesionales, cerrar una planta de Ginecología no significa únicamente clausurar habitaciones. «Significa reducir capacidad de atención a mujeres que requieren cuidados específicos, seguimiento postquirúrgico, atención tras intervenciones ginecológicas o ingresos relacionados con patologías que necesitan una atención especializada, íntima y continuada. Pero además, supone afectar de manera especialmente grave a una unidad donde se atienden situaciones de enorme vulnerabilidad emocional y humana, como son los óbitos fetales y pérdidas gestacionales».

Pacientes en un centro de salud de costa de Alicante / Manuel R. Sala

Duelo perinatal

En esta planta, añaden, existe un protocolo de duelo perinatal diseñado para acompañar a madres y padres que acaban de sufrir la pérdida de su bebé. «Hablamos de familias que atraviesan uno de los momentos más devastadores de sus vidas y que necesitan espacios adecuados, intimidad, tranquilidad y profesionales especializados capaces de ofrecer una atención humana, respetuosa y emocionalmente segura. Desmantelar o reducir esta unidad implica poner en riesgo ese modelo de atención sensible y especializada. Obligar a redistribuir a estas pacientes en otras áreas hospitalarias saturadas o no preparadas específicamente para ello puede provocar un impacto emocional todavía mayor en las familias». Consideran que la sanidad pública no puede permitirse perder humanidad en nombre de los recortes estivales.

«Estos cierres llegan en una época especialmente delicada. El verano no reduce las necesidades sanitarias de la población. Alicante multiplica habitantes debido al turismo y al desplazamiento vacacional, incrementándose urgencias, hospitalizaciones y necesidades asistenciales. Resulta incomprensible que, precisamente cuando aumenta la población atendida, se decida disminuir recursos». Para los trabajadores, «menos plantas abiertas implica plantillas más tensionadas, sobrecarga laboral, aumento de ratios, movilidad forzosa entre servicios y mayores dificultades para garantizar descansos y vacaciones dignas. No podemos normalizar que cada verano se recorte en camas, personal y capacidad asistencial. La sanidad pública no puede gestionarse únicamente bajo criterios economicistas».

Los centros de salud cerrarán por las tardes El plan de vacaciones contempla que la mayoría de los centros de salud del departamento, que suelen abrir hasta las 21 horas, cierren a las 15 horas. Los puntos de atención de urgencias PAC y PAS abrirán de lunes a viernes de 15 a 8 horas, los sábados de 15 a 9 horas, y domingos y festivos de 9 a 8 horas (casi 24). En cambio, abre el centro de salud de Urbanova de 8 a 15 horas, como todos los veranos. En cuanto a las plantillas, los médicos de los centros de salud se sustituirán en un 17,79 % y la enfermería un 20 %. En Salud Mental, para crítica de los profesionales, se sustituye un 3,13 % de los facultativos del departamento y un 33 % de los profesionales enfermeros.

Alegaciones

El sindicato UGT ha registrado un escrito de alegaciones ante la gerencia en el que solicita la revisión inmediata del plan; más dinero para sustituciones; garantía de cobertura del 100 % en plazas estructurales y de atención directa; y la reconsideración del cierre de camas, unidades y reducción de la actividad quirúrgica. «Es especialmente grave el cierre temporal y bloqueo de camas hospitalarias durante los meses estivales, alcanzando 87 en agosto, afectando a unidades asistenciales estratégicas como Ginecología, Digestivo, UCSI y Traumatología». Medida que, creen, repercute sobre los pacientes, las listas de espera y la presión en urgencias.

La caída de la actividad quirúrgica en verano, «muy por debajo de la habitual del departamento», supone una merma asistencial que previsiblemente incrementará la demora quirúrgica. Desde UGT creen que la reducción de horarios en múltiples centros de salud al pasar de jornada completa a solo la mañana trasladará la presión asistencial a los puntos de atención continuada y las urgencias hospitalarias. «Pero lo más preocupante es la alarmante la baja cobertura en facultativos, enfermería, salud mental y otras, existiendo incluso categorías con cobertura nula o testimonial».